竹市搜救犬隊連兩次通過國家MRT認證

消防署近日辦理114年國家級任務救援能力認證MRT，新竹市消防局搜救犬隊參測的兩組隊伍，連續兩次通過MRT認證，表現極為亮眼。(圖由新竹市消防局提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

內政部消防署近日辦理一一四年國家級任務救援能力認證MRT(Mission Readiness Test)，新竹市消防局搜救犬隊參測的兩組隊伍，在三十六個小時連續且高強度的實境測試中順利通過複測，在國際二十組參測隊伍中脫穎而出。今年度共有十六組通過認證，其竹市為其中兩組，並連續兩次通過MRT認證，表現極為亮眼。

消防局指出，此次共有二十組人犬隊參加，最終有十六組通過（台灣十四組、日本二組），通過者將納入國際人道救援輪值，依消防署調派參與跨國任務，竹市領犬員黃國峰與搜救犬Henin、領犬員溫智欽與搜救犬Clay雙雙通過認證，已經是第二次參加評測並通過複測。

廣告 廣告

消防局表示，MRT為目前搜救犬評測中難度最高、最接近實際災害的測驗，認證有效期兩年，未通過複測者將失效。本次測驗模擬規模六點八地震，造成大量倒塌、傷亡與失蹤狀況，參測隊伍需於災後立即完成報到、文件與裝備檢查，並於指定地點搭建行動基地(BOO)等完整作業，全程自給自足，並在接獲任務通知二十分鐘內出勤。

測驗情境包含水泥建物倒塌、海嘯淹沒、隧道事故等多元場景，測驗項目並涵蓋夜間搜索、連續任務接續作業、相鄰與遠距離氣味辨識、干擾氣味處理、人犬協作、搜索計畫擬定等實戰需求。同時也進行犬隻急救評估，如熱衰竭辨識、眼部異物沖洗等，全面檢驗隊伍的救援能力。新竹市搜救犬隊皆達成目標，順利取得證照。

消防局說明，竹市搜救犬隊亦於日前接待三位IRO國際評核官，參訪犬舍與訓練場。三位評核官認為，竹市是台灣少數能建置完整搜救犬訓練場的城市，不僅兼顧犬隻訓練需求，也重視場地安全，對台灣整體搜救能力具關鍵貢獻。這也是竹市能在前年與今年連續通過認證的原因之一，犬隻能力得以維持不因時間而生疏。