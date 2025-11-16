竹市擬明年3月加碼育兒補助！ 月增千元減輕家長負擔
做爸媽的神隊友！新竹市政府研擬於明(115)年3月起發放育兒津貼加碼補助每月1,000元，相關預算已編列明年度預算送新竹市議會審議。邱臣遠代理市長表示，市府持續落實「老幼共好、幸福友善」願景，為市民營造「願婚、敢生、樂養」的良好生養環境。
邱代理市長指出，少子化是全國共同面臨的重要課題，市府團隊將持續落實「願婚、敢生、樂養」的政策方向，透過各項托育、教育與福利措施，減輕家長育兒負擔，鼓勵更多年輕家庭安心生養、快樂育兒。
市府說明，育兒津貼加碼補助的發放對象為設籍竹市滿一個月以上之幼兒及父母（其中一方），且已領取0至未滿5歲育兒津貼及5歲就學補助的家庭，原領取的補助加上市府加碼後，每月可領取金額達6,000元至8,000元。
此外，對於幼兒已送托公共化、準公共托育服務或就讀與政府合作的平價教保服務機構之家庭，已請領托育或就學費用補助，市府教育處及社會處每年合計投入經費逾11億4,384萬元，未來將持續優化托育及教保服務照顧品質，提升托育與教學環境，使幼兒能在優質、專業的環境中成長，也讓更多家庭安心投入職場。
市府說明，竹市育兒津貼加碼補助只要符合發放資格之家庭，家長免提出申請，由市府直接入帳，目前正在研擬相關作業中，相關經費已列入115年度預算並送交新竹市議會審議，盼市議會支持，待預算通過並完成相關行政程序後，將會公告辦理方式及注意事項等規定。
