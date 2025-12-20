竹市擬藍白合推高虹安拚連任 總統已徵詢綠營潛在人選

新竹市明年市長選舉，藍白幾篤定推甫復職的市長高虹安選連任，而綠營派誰迎戰，據悉，已有多名潛在人選獲總統賴清德徵詢。圖為高虹安18日復職發表感言情形。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市明年市長選舉幾無懸念「藍白合」推現任市長高虹安拚連任，即使國民黨內有清大兼任助理教授何志勇自行宣布參選市長，並向中央喊話應辦黨內初選，但地方黨部並無意願辦初選。而綠營要推誰出來挑戰高虹安？據悉，總統賴清德近期已密集徵詢多名黨內潛在人選，不排除再派女性人選與高虹安對決，可望年底或明年初確定人選。黨部主委施乃如表示，民進黨中央一定會徵召最強人選迎戰，「新竹隊」絕對會全力支持，爭取市民認同。

廣告 廣告

施乃如提到，民主社會中，任何人願意站出來參選、表達對城市的想法，大家都予以尊重。但市民關心的，並不是誰先宣布參選，而是誰有能力提出清楚的城市願景，並且負責地處理跟回應市民期待。至於藍白是否出現內部競合或磨合問題，那是藍白陣營要面對的課題。民進黨會提出最適合的候選人，且會專注把市政論述、公共政策與市民需求準備好，讓市民清楚比較各個陣營對新竹未來的方向，而不是陷入政黨算計。

據了解，總統賴清德近期已在總統府內徵詢多名黨內潛在人選，綠營人士透露，總統賴清德原屬意再派女性人選與高虹安對決，但隨著16日高虹安貪污案高院二審撤銷改判且復職回任市長，加上藍白幾篤定由高虹安拚連任，綠營人選可能採奇兵策略徵召，也可能徵召在地最強戰力迎戰，預計年底或明年初就會確定人選。

新竹市明年市長選舉，藍白幾篤定推甫復職的市長高虹安選連任，而綠營派誰迎戰，民進黨竹市黨部主委施乃如稱，黨中央一定會派出最強人選迎戰。(記者洪美秀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由說新聞》藍白彈劾微博也酸爆！網笑翻惡搞參戰、學者一句話殺球KO

外傳藍白合要讓出宜蘭？ 鄭麗文否認「交換說」

藍營何志勇宣布參選2026年竹市長 高虹安「不知此人」一臉疑惑

藍營何志勇角逐竹市長喊辦初選 黨部：黨中央定調「現任優先」

