竹市攜台積電 打造蚵殼生態礁
▲台積電人力資源副總帶領同仁攜手參與「蚵殼生態礁」，成為首家學習企業。
新竹市政府推動企業永續行動計畫，實踐企業合作參與環境友善行動，日前攜手台積電人力資源組織六十餘名員工眷屬及清華大學USR團隊，參與「蚵殼生物礁」試驗區的體驗，學習如何營造生物棲地，創造生態系統天然的「碳匯」，借助藍碳減緩氣候變遷，一同守護香山濕地，打造「宜居永續」城市。
新竹代理市長邱臣遠說，市府近年積極推動企業參與永續發展與環境保育，實踐市長高虹安「宜居永續」施政理念。台積電是台灣的優質企業，此次台積電人力資源組織副總陳培宏與處長邱麗文率領部門來到香山濕地，進行社會參與，由市府團隊引導利用廢棄蚵殼打造牡蠣礁，營造海草床棲地，阻隔人為踩踏及漁民挖掘干擾，同時改善濕地棲地環境，過程中清華大學USR團隊參與協助，開啟一場產官學合作生態保育模式。
受託辦理生態調查及棲地復育工作的亞洲大學老師張筱筠表示，實驗行動採用香山濕地平掛式蚵架，作為生物礁地基，希望透過牡蠣礁來穩定底質環境，提升泥灘地基礎生產力，底質穩定後，有助海草生長，豐富的海草床把二氧化碳轉化為有機碳，成為有效的儲存庫，長期儲存在生物及海底沉積物中，形成「藍碳」，這種藍碳「碳匯」可以有效減緩氣候變遷，還提供保護海岸、淨化水質、維護多樣生態等重要服務。
產發處說明，香山濕地是北台灣最大的濱海濕地，面積廣達1768公頃，擁有豐富的潮間帶生態系，孕育多樣底棲生物，如蝦、蟹、貝類，透過市府團隊進行棲地改善，臺灣旱招潮族群數十倍增加，活化石三棘鱟不同齡期稚鱟近年也出現在香山濕地，生物族群驟增，吸引候鳥停棲。為守護生物棲地，市府團隊與企業首次合力進行牡蠣礁棲地改造行動，共同維護自然生態環境。
清大環境與文化資源學系積極推動大學社會責任計畫，由老師趙芝良帶領研究生擔任此次行動助教，大家都很期待為香山濕地永續盡力。研究生徐韜橙說，運用廢棄蚵殼搭設牡蠣礁，不僅實踐資源回收，更是香山棲地復育的重要里程碑。
