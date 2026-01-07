竹市教育再度發光！高虹安表揚友善校園、樂齡教育與數位學習楷模

《圖說》市長高虹安頒獎表揚竹市樂齡教育團隊。（圖／新竹市政府提供）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】新竹市政府在6日市務會議中，市長高虹安公開表揚竹市榮獲教育部「友善校園傑出導師獎」、「第7屆樂齡教育奉獻獎之卓越領導獎與志工奉獻獎」及「114年推動數位學習績優徵選計畫」等多項全國性獎項之學校與老師，展現竹市在教育專業、全齡學習與教學創新上的卓越成果。

市長高虹安表示，建功高中老師王意如及東園國小老師陳美玲獲教育部「友善校園傑出導師獎」，堪稱學輔工作的最高榮譽，竹市教師能連續兩年獲獎，實屬難能可貴。導師是孩子校園生活的重要他人，所營造的班級氛圍，是友善校園文化最重要的基礎，市府將持續挹注資源，支持教師專業發展。

高虹安並提到，在樂齡教育方面，竹市於第7屆樂齡教育奉獻獎中，於全國僅10名個人獎項的激烈競爭下，榮獲「卓越領導獎」與「志工奉獻獎」，並獲教育部114年度訪視各縣市政府執行樂齡學習政策「優等」肯定，展現竹市長期推動終身學習與高齡友善政策的豐碩成果。高虹安也感謝前新竹市長、新竹市晟暉志願服務協會理事長許明財，長年來帶領行政團隊與市府團隊攜手，共同打造溫馨舒適與關懷尊榮的完善學習空間，提供銀髮族樂活學習、互動交流的精采共享平台。

高虹安也肯定在數位學習推動方面的亮眼表現，她說，竹市於「114年教育部推動數位學習績優徵選計畫」中脫穎而出，獲獎項目涵蓋績優中小學學校、教師及多項優良教案。其中，東門國小榮獲績優中小學學校「領航獎」，充分展現將數位教學融入校訂課程RIVER中，大幅提升學生跨域學習與探究能力。

此外，光華國中於教育部「114年推動數位學習教案績優徵選計畫」中，在自主學習組榮獲國中組特優與佳作，並長期運用因材網與數位科技推動適性教學，其教學成果亦於「2025自主學習節數位學習與成效分析研討會」中獲得肯定，展現竹市推動智慧教育與數位學習的具體成效。

教育處長林立生表示，未來將持續整合行政、學校與社區資源，深化友善校園營造、擴展樂齡學習服務，並加速智慧校園與數位教育推動，攜手打造安心好學、全齡共學的竹市。

《圖說》前新竹市長、新竹市晟暉志願服務協會理事長許明財（中），長年來帶領團隊與市府攜手，共同打造溫馨舒適與關懷尊榮的銀髮樂活學習空間。（圖／新竹市政府提供）