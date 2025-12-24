竹市敬老愛心卡115年起可代買物資 即日受理申請

（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）新竹市政府今天表示，竹市敬老愛心卡民國115年元旦起開放行動不便的長輩與身障者委託家屬至農會及藥局代買物資，即日起受理資格申請，盼嘉惠無法親自外出者。

新竹市府今天舉辦「新竹市敬老卡愛心卡開放使用於農會及藥局代買記者會」，宣布竹市敬老卡持卡人數已突破6萬4000人，佔全市65歲以上老年人口近9成，點數使用率從去年的8%提升至今年的40%以上。

新竹市長高虹安致詞說，明年元旦起開放4類對象申請代買資格，適用對象包含入住住宿式機構者、身障證明註記有必要陪伴者、經長照中心評估為失能2至8級者，以及持有診斷證明並由受託人切結者。

高虹安說，符合條件的家屬即日起可攜帶相關證明文件至各區公所辦理，經審核後將在卡片黏貼專屬代買貼紙，未來受託人即可持卡前往農會或藥局消費。代買資格辦理一次後可終身使用，呼籲有需求的家屬及早申請。

有關申請步驟，新竹市府社會處長黃佳婷表示，受託人可持敬老卡或愛心卡、身分證明文件及行動不便證明至區公所辦理，公所審核符合資格者即會在卡片貼「代買貼紙」，明年元旦起，受委託人即可持卡到農會及藥局消費代買物資。（編輯：林恕暉）1141224