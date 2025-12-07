竹市數位教育再創佳績 兩位教師獲全國肯定、打造智慧學習新典範

大AI時代的中小學教育革新論壇，蘇老師受邀為與談人

▲大AI時代的中小學教育革新論壇，蘇老師受邀為與談人

教育部日前舉辦「一一四年推動數位學習教績優徵選計畫」，新竹市政府表現亮眼，分別有育賢國中教師蘇漢哲榮獲「績優中小學人員—特優」，磐石高中教師洪子秀榮獲「績優領航教師」。兩位教師長期深耕數位教學，不僅在提升學生學習成效、推動校際合作方面成果卓著，更積極參與國際交流，展現新竹市教育的專業與高度，堪稱竹市教育界的典範。

新竹代理市長邱臣遠七日表示，新竹市近年積極打造智慧校園，持續推動數位學習與創新教學。蘇漢哲老師的卓越表現，是新竹市推動數位教育的最佳示範，他不僅在個人教學上不斷精進，更將成功經驗向全市乃至國際分享，而洪子秀老師在陪伴與指導學生的過程中，不僅有效提升學生的 AI 數位學習能力，更激發了他們主動探索與深度思考的學習動能。兩位教師的努力與成果，正是落實市長高虹安「新竹好學」施政願景的具體展現，讓每一位新竹市孩子都能在優質、創新且具國際競爭力的教育環境中成長。

廣告 廣告

教育處表示，蘇漢哲老師在教學現場展現高度的數位素養與創新能力。他的課堂並非僅使用平板做輔助，而是將數位工具深度融入學科內容，靈活運用「因材網」、 「AI家教e度」、因材網「時空學園」等平台。同時，他也導入Lumio高互動平台、Wordwall遊戲化評量工具及Genially解謎平台，提升課堂互動性與趣味性。多元的數位策略成功破解傳統數學課枯燥的痛點，不僅大幅提高學生學習動機，也使學習成效在數據上顯著提升。

教育處指出，洪子秀老師以「循序共備—示範操作—現場調整」的模式帶領曙光教師團隊，協助老師從「了解工具」到「敢於實作、能夠整合」的階段，顯著提升教學信心。其持續運作的專業成長模式，也成為未來全市教師培訓的重要參考。

教育資訊網路中心表示，蘇漢哲老師是竹市推動教育數位轉型的重要力量。身為教育部「數位學習精進方案－入校入班（手把手）陪伴計畫」的領航教師，他去年獲得「績優領航教師」，今年更協助成德高中與內湖國小深化數位轉型，成效亮眼。

此外，蘇老師的教學成果也受到國際肯定。赴美參與數位教育交流時，其教學模式獲史丹佛大學教育學院院長丹尼爾．施瓦茨(Daniel Schwartz)高度讚賞。除實務經驗外，他亦具備多項數位教學講師資格，包括教育部數位精進課程A、B級講師、因材網與均一講師、Apple Teacher/iPad種子教師、Lumio卓越講師、myViewBoard A2及Hiteach A2講師等，充分展現其在數位教育領域的專業深度。

教育資訊網路中心說明，獲「績優領航教師」肯定的洪子秀老師，在示範課程中完美展現「數位融入的關鍵在於工具不突兀、教學更順暢」的精神。透過她的引導，教師們學會運用AI協助整理教材與設計課堂活動，讓教學流程更有效率。更值得注意的是，課堂優化後，學生的學習行為也出現質性轉變，開始主動運用AI整理學習歷程，展現更高的自主性與投入度。

教育處補充，市府期盼透過此次推薦與表揚，能激勵更多教師勇於嘗試創新教學。同時持續強化教師專業支持系統，擴大數位轉型示範學校與培訓能量，讓更多優秀教師的成果得以在全市推廣。