竹市數位教育再創佳績 兩位教師獲全國肯定、打造智慧學習新典範
▲大AI時代的中小學教育革新論壇，蘇老師受邀為與談人
教育部日前舉辦「一一四年推動數位學習教績優徵選計畫」，新竹市政府表現亮眼，分別有育賢國中教師蘇漢哲榮獲「績優中小學人員—特優」，磐石高中教師洪子秀榮獲「績優領航教師」。兩位教師長期深耕數位教學，不僅在提升學生學習成效、推動校際合作方面成果卓著，更積極參與國際交流，展現新竹市教育的專業與高度，堪稱竹市教育界的典範。
新竹代理市長邱臣遠七日表示，新竹市近年積極打造智慧校園，持續推動數位學習與創新教學。蘇漢哲老師的卓越表現，是新竹市推動數位教育的最佳示範，他不僅在個人教學上不斷精進，更將成功經驗向全市乃至國際分享，而洪子秀老師在陪伴與指導學生的過程中，不僅有效提升學生的 AI 數位學習能力，更激發了他們主動探索與深度思考的學習動能。兩位教師的努力與成果，正是落實市長高虹安「新竹好學」施政願景的具體展現，讓每一位新竹市孩子都能在優質、創新且具國際競爭力的教育環境中成長。
教育處表示，蘇漢哲老師在教學現場展現高度的數位素養與創新能力。他的課堂並非僅使用平板做輔助，而是將數位工具深度融入學科內容，靈活運用「因材網」、 「AI家教e度」、因材網「時空學園」等平台。同時，他也導入Lumio高互動平台、Wordwall遊戲化評量工具及Genially解謎平台，提升課堂互動性與趣味性。多元的數位策略成功破解傳統數學課枯燥的痛點，不僅大幅提高學生學習動機，也使學習成效在數據上顯著提升。
教育處指出，洪子秀老師以「循序共備—示範操作—現場調整」的模式帶領曙光教師團隊，協助老師從「了解工具」到「敢於實作、能夠整合」的階段，顯著提升教學信心。其持續運作的專業成長模式，也成為未來全市教師培訓的重要參考。
教育資訊網路中心表示，蘇漢哲老師是竹市推動教育數位轉型的重要力量。身為教育部「數位學習精進方案－入校入班（手把手）陪伴計畫」的領航教師，他去年獲得「績優領航教師」，今年更協助成德高中與內湖國小深化數位轉型，成效亮眼。
此外，蘇老師的教學成果也受到國際肯定。赴美參與數位教育交流時，其教學模式獲史丹佛大學教育學院院長丹尼爾．施瓦茨(Daniel Schwartz)高度讚賞。除實務經驗外，他亦具備多項數位教學講師資格，包括教育部數位精進課程A、B級講師、因材網與均一講師、Apple Teacher/iPad種子教師、Lumio卓越講師、myViewBoard A2及Hiteach A2講師等，充分展現其在數位教育領域的專業深度。
教育資訊網路中心說明，獲「績優領航教師」肯定的洪子秀老師，在示範課程中完美展現「數位融入的關鍵在於工具不突兀、教學更順暢」的精神。透過她的引導，教師們學會運用AI協助整理教材與設計課堂活動，讓教學流程更有效率。更值得注意的是，課堂優化後，學生的學習行為也出現質性轉變，開始主動運用AI整理學習歷程，展現更高的自主性與投入度。
教育處補充，市府期盼透過此次推薦與表揚，能激勵更多教師勇於嘗試創新教學。同時持續強化教師專業支持系統，擴大數位轉型示範學校與培訓能量，讓更多優秀教師的成果得以在全市推廣。
其他人也在看
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 248
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 6
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 153
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 99
薔薔主持《不熙娣》遇到無聊來賓 「內心飆髒話」直接放空
王思佳、薔薔、王心恬6日出席第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」活動。薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容一個月，目前還在抓節奏，坦言如果遇到講話無聊的來賓，就會當場放空，笑說應該要「學習假面一點。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 6
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 13
賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王
總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 321
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 23
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 30
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 11
向佐娶郭碧婷6年！曾「敗掉上億元」爸突喊：最大敗筆
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星郭碧婷2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在中國暴紅。她2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、「向太」陳嵐的大兒子向佐，相較於郭碧婷鮮少公開露面，向華強、向太兩公婆近來不時就在鏡頭前公開發聲；繼向太日前上傳影片、罕見提小兒子向佑，自責「慈母多敗兒」，並稱小兒子「是我的痛」之後，向華強日前上傳影片認了投資大兒子向佐，是他電影生涯的「最大敗筆」。民視 ・ 7 小時前 ・ 20
低溫恐跌破10度！下週兩波東北季風報到 暖冬急轉涼「首波冷氣團」逼近時間曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台灣今（7）日天氣晴朗，各地高溫回升到24度以上，不過氣象專家提醒，下週將有兩波東北季風報到，天氣將由暖轉涼，其中週六...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
飛機選「商務艙」不只空間大！網讚優點一大堆：搭過就回不去了
搭乘飛機時，有經濟艙、豪經艙、商務艙、頭等艙可以選擇，有網友很好奇為什麼要多花錢搭比較貴的商務艙，不就是位置空間比較大嗎？如果把錢省下來，在旅行的過程中花掉，例如改住五星級酒店不是更好嗎？原PO在PTT八卦板發文，釣出一堆搭乘過商務艙的網友現身說法，說搭商務艙不只是空間大，還有許多其他的優點。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 11
昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了
64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 12
入冬最強東北季風要來了！「這天」最低溫恐降到14.4度
即時中心／徐子為報導氣象署表示，明（7）日各地天氣多雲到晴，不過未來一週將有2波東北季風報到。8、9日鋒面增強，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸等區域需防大雨，預計13日會有第2波東北季風來襲並降溫，不排除屆時氣溫達「大陸冷氣團」強度。民視 ・ 18 小時前 ・ 1
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 23 小時前 ・ 175