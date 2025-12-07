竹市數位教育 2教師獲肯定

大AI時代的中小學教育革新論壇，蘇老師受邀為與談人。

教育部日前舉辦「一一四年推動數位學習教績優徵選計畫」，新竹市政府表現亮眼，分別有育賢國中教師蘇漢哲榮獲「績優中小學人員︱特優」，磐石高中教師洪子秀榮獲「績優領航教師」。兩位教師長期深耕數位教學，不僅在提升學生學習成效、推動校際合作方面成果卓著，更積極參與國際交流，展現新竹市教育的專業與高度，堪稱竹市教育界的典範。

新竹代理市長邱臣遠七日表示，新竹市近年積極打造智慧校園，持續推動數位學習與創新教學。蘇漢哲老師的卓越表現，是新竹市推動數位教育的最佳示範，他不僅在個人教學上不斷精進，更將成功經驗向全市乃至國際分享，而洪子秀老師在陪伴與指導學生的過程中，不僅有效提升學生的 AI 數位學習能力，更激發了他們主動探索與深度思考的學習動能。兩位教師的努力與成果，正是落實市長高虹安「新竹好學」施政願景的具體展現，讓每一位新竹市孩子都能在優質、創新且具國際競爭力的教育環境中成長。

教育處表示，蘇漢哲老師在教學現場展現高度的數位素養與創新能力。他的課堂並非僅使用平板做輔助，而是將數位工具深度融入學科內容，靈活運用「因材網」、 「AI家教e度」、因材網「時空學園」等平台。