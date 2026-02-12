竹市新住民馬上有感！移民署家庭教育宣導大小親子同樂

【民眾新聞網方健龍新竹報導】移民署中區事務大隊新竹市服務站近日舉辦「新住民家庭教育及法令宣導課程」及「多元文化宣導活動」活動，家庭教育及法令宣導課程邀請美國禪繞畫認證教師林侑穎推廣契合新年氣象的「禪繞紅包」，禪繞畫是透過簡單、重複的基礎線條進而組成複雜的圖形，結合纏繞的圖樣及禪的冥想，在過程中達到專注、放鬆及紓壓的狀態，講師提供12種基礎圖形，學員再結合自己喜愛的圖片，每一位學員都繪畫出屬於自己別出心裁的紅包袋。

多元文化宣導活動主題為農曆過年，是由喜愛皮革手作的印尼籍新住民講師黃文靜主講，除分享印尼的新年，更一針一線指導學員製作今年本命生肖的皮革鑰匙圈。馬年是奔騰的一年，象徵無盡的生命力，皮革的溫度讓鑰匙圈不再冰冷，反而成為大家的開運小物。

移民署新竹市服務站指出，由於本次活動正於學生寒假期間，有新住民媽媽帶著小朋友一起同樂，也有新住民姊妹檔相互分享禪繞畫的意義，用招財的金色在紅包上畫上圖案，代表新春吉祥如意，再用馬年意象製作溫潤皮革小物，許上馬到成功的願望，增添臺灣過年儀式感，學員們紛紛表示，「就喜歡移民署這種小活動，很抒壓，老師也很有耐心」、「今年的紅包袋要回收，因為這是我們自己花時間畫的，很珍貴」，如此的分享互動，也讓害羞的小朋友更願意融入多元的新住民活動。

新竹市服務站站主任楊翹楚表示，現代的生活步調異常快速，感謝新住民朋友帶著小朋友一起手作來感受臺灣春節的氛圍，用紅包包裝祝福，再用小馬傳遞祝福，大家因此能拉近彼此的距離，而新住民朋友針對山老鼠的盜伐議題頗有感觸，大家在同一片土地生活，大自然的資源是大家共享的，茂盛山林是臺灣珍貴的資產，請勿以身試法，也提醒大家連假將至，如有入出國證件需求，請儘早辦理，讓自己和親屬都能優雅過個好年。

《圖說》美國禪繞畫認證教師林侑穎推廣契合新年氣象的「禪繞紅包」。（圖／移民署新竹市服務站提供）