竹市新住民馬上有感！移民署家庭教育宣導大小親子同樂
【民眾新聞網方健龍新竹報導】移民署中區事務大隊新竹市服務站近日舉辦「新住民家庭教育及法令宣導課程」及「多元文化宣導活動」活動，家庭教育及法令宣導課程邀請美國禪繞畫認證教師林侑穎推廣契合新年氣象的「禪繞紅包」，禪繞畫是透過簡單、重複的基礎線條進而組成複雜的圖形，結合纏繞的圖樣及禪的冥想，在過程中達到專注、放鬆及紓壓的狀態，講師提供12種基礎圖形，學員再結合自己喜愛的圖片，每一位學員都繪畫出屬於自己別出心裁的紅包袋。
多元文化宣導活動主題為農曆過年，是由喜愛皮革手作的印尼籍新住民講師黃文靜主講，除分享印尼的新年，更一針一線指導學員製作今年本命生肖的皮革鑰匙圈。馬年是奔騰的一年，象徵無盡的生命力，皮革的溫度讓鑰匙圈不再冰冷，反而成為大家的開運小物。
移民署新竹市服務站指出，由於本次活動正於學生寒假期間，有新住民媽媽帶著小朋友一起同樂，也有新住民姊妹檔相互分享禪繞畫的意義，用招財的金色在紅包上畫上圖案，代表新春吉祥如意，再用馬年意象製作溫潤皮革小物，許上馬到成功的願望，增添臺灣過年儀式感，學員們紛紛表示，「就喜歡移民署這種小活動，很抒壓，老師也很有耐心」、「今年的紅包袋要回收，因為這是我們自己花時間畫的，很珍貴」，如此的分享互動，也讓害羞的小朋友更願意融入多元的新住民活動。
新竹市服務站站主任楊翹楚表示，現代的生活步調異常快速，感謝新住民朋友帶著小朋友一起手作來感受臺灣春節的氛圍，用紅包包裝祝福，再用小馬傳遞祝福，大家因此能拉近彼此的距離，而新住民朋友針對山老鼠的盜伐議題頗有感觸，大家在同一片土地生活，大自然的資源是大家共享的，茂盛山林是臺灣珍貴的資產，請勿以身試法，也提醒大家連假將至，如有入出國證件需求，請儘早辦理，讓自己和親屬都能優雅過個好年。
其他人也在看
春節前夕慰問消防同仁！高虹安市長致贈加菜金感謝堅守崗位守護市民安全
農曆馬年春節將至，新竹市長高虹安近期前往新竹市各消防分隊進行春節慰問，向長年在救災第一線的消防同仁表達誠摯感謝，祝福「馬到成功、出勤平安」，並致贈加菜金，感謝堅守崗位守護市民生命財產安全。高市長表示，自她上任後市府持續推動消防政策精進，包含消防人力擴編、待遇與福利提升、取得國際專業認證，以及強化救災裝備與應變量能等多項具體成果，有效提升整體消防救災效能。消防同仁是守護城市安全的重要力量，市府未來將持續投入資源、完善制度，成為消防人員最堅強的後盾。新竹市長高虹安十二日說明，「公共安全」是市府施政的首要任務。為打造友善工作環境，市府優先將消防員額擴編至四百九十八人，目前已增補至三百六十三人，人力比從一一二年的一比一四七七顯著降至一比一二五二，大幅緩解基層壓力；在待遇與照護上， ...
澤倫斯基稱停火後才舉行總統大選 強調美向俄施壓為關鍵
英媒《金融時報》引述消息人士的話稱，由於美國以安全保障施壓烏克蘭，烏克蘭總統澤倫斯基打算在2月24日宣布計劃舉行總統大選以及針對俄烏和平協議的公投。但澤倫斯基11日表示，只有在安全保障到位且與俄羅斯停火後，烏克蘭才會舉行選舉。根據《衛報》報導，澤倫斯基11日在語音訊息中告訴記者「我們將在所有必要的安
高市議會臨時會落幕 「土方自治條例」修正案未達共識先擱置
高雄市議會第4屆第10次臨時會今（12日）閉幕，115年度市府總預算審查過關，但攸關「土方之亂」的《高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例》修正案因未達成共識，決議擱置再審。
照片遭盜裝護理師"徵求汽車" 高嘉瑜:全台都知我靈魂歌姬
生活中心／綜合報導民進黨前立委高嘉瑜，照片再度被拿來詐騙，PO文者將高嘉瑜設定成一名徵求白色汽車的護理師，讓他直呼應該全台灣人都知道他是靈魂歌姬。而另外關於選戰，高嘉瑜則拋出"四季紅"配票方式，讓民進黨在港湖區全壘打！
白銀將連6年供不應求 今年價格上漲多頭格局料延續
白銀價格在2025年寫下1979年以來表現最佳紀錄，在投資者興趣仍高昂，以及供需
遠東巨城年節應景喜迎金馬 春節連假走春熱鬧滾滾
【民眾新聞網方健龍新竹報導】2026金馬迎新歲！Big City遠東巨城購物中心在9天春節連假規劃多項應景年節 […]
百隻Rody跳跳馬點亮燈會！ 新竹市府情人節之夜陪你浪漫迎新
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新竹報導 「2026新竹過好年－RODY跳跳迎新年」將於2月14日晚間在新竹市東門城正式點燈開幕，展開為期23天的燈會活動。新竹市城銷處今（11）日表示，開幕當日適逢西洋情人節，新竹市政府特別規劃多項情人節限定亮點，邀請市民與旅客在璀璨燈光與滿滿祝福中，共同迎接嶄新的一年。 新竹市長高虹安表示，此次燈會以可愛且充滿能量的「RO...
竹縣新住民手作迎馬年 移民署多元文化結合防詐賀新春
【民眾新聞網方健龍新竹報導】迎接即將到來的2026農曆新年，移民署新竹縣服務站今（12）日舉辦「新住民手作創意 […]
春節出國潮來了！桃機單日運量破16萬創疫後新高 提醒旅客：提早3小時報到
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導春節連假即將來臨，除了返鄉拜年，不少民眾也選擇出國旅遊放鬆身心。因應連假出國人潮，桃機公司自明（13）日起展開春...
又卡關？桃機出國人潮暴增 行李輸送帶大塞車｜#鏡新聞
就快過年了，桃園機場出入境人數不斷攀升，有民眾今天(2/12)一早拍下桃園機場的行李大塞車引發議論，質疑難道輸送帶又卡住了嗎？機場公司回應設備正常，不過旅客人數增加的關係，行李只是出現塞車並不是故障。
美2記「重拳」再塑核威懾 76架B-52恢復搭載能力、義勇兵Ⅲ配置多彈頭
[Newtalk新聞] 美國《The War Zone》（ TWZ ）報導指出，美國空軍全球打擊司令部（ AFGSC ）表示，若接獲指示，已準備好為「義勇兵三型」洲際彈道飛彈加裝多枚核彈頭，並恢復整個 B-52 轟炸機機隊的核打擊能力。相關限制原受美俄《新戰略武器裁減條約》（ New START ）約束，但該條約到期，且尚無後續協議接續。 目前美國共有 400 枚「義勇兵三型」（ LGM-30G ）洲際飛彈，部署於 5 個州的地下發射井內，每枚飛彈僅搭載 1 枚 W78 或 W87 核彈頭。美國空軍現役 76 架 B-52H 轟炸機中，有 30 架已改為僅具傳統武器投射能力，此舉是為履行《新戰略武器裁減條約》規定，該條約對美俄雙方可部署的戰略飛彈、轟炸機與核彈頭數量設有上限。 AFGSC 發言人向《The War Zone》表示：「《新戰略武器裁減條約》的結束，使我們得以重新聚焦核心任務：確保安全、可靠且有效的核嚇阻。」並強調：「雖然我們不會評論部隊具體部署態勢，但空軍全球打擊司令部具備能力與訓練，可在總統指示下，讓義勇兵三型洲際飛彈重返多彈頭（ MIRV ）配置，並將整個 B-52
照顧半世紀！8旬老婦悶殺癱瘓兒 賴總統年前批示特赦｜#鏡新聞
3年前，台北一位8旬的老媽媽擔心自己不久人世，殺死了她照顧了50年癱瘓在床的兒子，法官建請總統賴清德特赦，今天(2/12)總統賴清德批示同意特赦，馬上生效，也是我國行憲以來第8次特赦。
彰化花壇擬設土資場 民眾憂破壞石虎棲地籲撤案
（中央社記者鄭維真彰化12日電）彰化縣府今天舉行花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發計畫第二階段環境影響評估公聽會，民眾擔心破壞石虎棲地等要求撤案並質疑會議無效，爆發推擠。縣府表示，一切依法。
尷尬了！彰化謝家姊弟 同台又同「鏟」零互動
尷尬了！彰化謝家姊弟 同台又同「鏟」零互動
立法院大亂鬥10人遭起訴！3立委不滿發文
立法院大亂鬥10人遭起訴！3立委不滿發文
高金素梅慘了！律師見1情況：直殺貪污罪
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉入詐領助理費、協會補助款及違反《醫療器材管理法》等三大案件，檢調持續擴大偵辦，認定高金素梅核心幕僚、現任助理張俊傑涉嫌重大，且有逃亡及勾串滅證之虞，向法院...
過年求財妙招！命理師授「五色錢生財法」 財運旺整年
農曆新年即將到來，許多民眾紛紛換新鈔迎接新財運。命理師湯鎮瑋分享「五色錢鈔生財法」，準備5種顏色的鈔票，裝入全新紅包袋中，並在過年期間、立春、元宵等時機到廟裡過香火，再唸8字口訣，讓財運旺整年。
高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
她揭高金素梅去中國收人民幣1億元捐款 還認賊作父公然說：我們習近平
台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等案，引發關注，民進黨台北市議員林亮君說，有沒有違法，交給司法調查。但她指出，高金素梅認賊作父，2024年在立院質詢，公然脫口「我們習近平」，敵我不分。
賈永婕突訪「林宅血案現場」嘆：很難想像！「案發地下室畫面曝」仍留痕跡
娛樂中心／綜合報導46年前震驚社會的林宅血案，因電影《世紀血案》引發討論再度受到關注。台北101董事長賈永婕近日在社群透露，自己閱讀監察委員田秋堇專訪後深受觸動，坦言一邊流淚一邊看完，感到悲憤與難過，也因此開始重新認識這段歷史。賈永婕11日親自前往義光教會走訪，行程被網友曝光後，她也於社群分享現場照片並寫下心得，表示獨自走遍教會一樓與地下空間，現場氣氛平靜，卻難以想像曾發生殘酷事件。