竹市新卸任警察局長交接 陳源輝接任竹市警局長

新竹市警察局二十日上午在警察局大禮堂舉行新卸任局長交接典禮，由市長高虹安主持並在警政署副署長郭士傑郭士傑(左二)監交下，由新任警察局長陳源輝(右一)從卸任局長許頌嘉(左一)手中接下印信，宣誓就職。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市警察局二十日上午在警察局大禮堂舉行新卸任局長交接典禮，由市長高虹安主持，並在內政部警政署副署長郭士傑監交下，由新任警察局長陳源輝接下印信，宣誓就職。

高虹安感謝卸任局長許頌嘉任內、為竹市警政工作奠定穩固基礎，許局長自去(一一三)年到任以來，在治安維護、打擊詐騙及重大刑案偵辦等方面表現亮眼，多項警政成果於全國各縣市評比中名列前茅，展現卓越的領導能力與團隊戰力，祝福許局長調任桃園市警察局後，持續發揮專業，為更多市民守護安全。

高虹安同時歡迎新任局長陳源輝履新，肯定其內、外勤歷練完整，並自基層一步一腳印累積豐富的警政實務經驗，對其未來領導新竹市警察局深具信心。

高虹安強調，市府將持續做警察同仁最堅實的後盾，在裝備、車輛及福利制度等方面全力支持，也期許陳局長帶領警察團隊，在治安、交通與打詐等工作上持續精進，延續優良成績，共同打造安全、安心的幸福城市。

警察局表示，原任局長許頌嘉，工作表現優異、績效卓著，並與地方單位互動良好，深獲新竹市民肯定，榮調桃園市政府警察局督察長職務。新任局長陳源輝，歷任刑事警察局偵防指揮中心主任、雲林縣警察局副局長、內政部警政署警監督察、保防組長等職務，內外勤經驗豐富，深獲各級長官的肯定，進而拔擢接掌新竹市警察局長一職。