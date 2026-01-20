竹市新卸任警察局長交接 陳源輝正式肩負維護治安重任

.(左起)卸任局長許頌嘉、警政署副署長郭士傑、市長高虹安、新任局長陳源輝合握印信。





新竹市警察局20日上午在警察局大禮堂舉行新卸任局長交接典禮，由市長高虹安主持並在內政部警政署指派副署長郭士傑（前新竹市警察局長）監交下，由新任警察局長陳源輝接下印信，宣誓就職。

高市長表示，感謝卸任局長許頌嘉任內為竹市警政工作奠定穩固基礎，許局長自去(113)年到任以來，在治安維護、打擊詐騙及重大刑案偵辦等方面表現亮眼，多項警政成果於全國各縣市評比中名列前茅，展現卓越的領導能力與團隊戰力。祝福許局長調任桃園市警察局後，持續發揮專業，為更多市民守護安全。

新任局長陳源輝(左)、卸任局長許頌嘉(右)。

高市長同時歡迎新任局長陳源輝履新，肯定其內、外勤歷練完整，並自基層一步一腳印累積豐富警政實務經驗，對其未來領導新竹市警察局深具信心。高市長強調，市府將持續做警察同仁最堅實的後盾，在裝備、車輛及福利制度等方面全力支持，也期許陳局長帶領警察團隊，在治安、交通與打詐等工作上持續精進，延續優良成績。

警察局表示，原任局長許頌嘉是中央警察大學交通警察學系57期畢業，國立臺北大學犯罪學研究所碩士、國立臺北科技大學管理學院博士，於114年1月奉調新竹市警察局長，服務期間，工作表現優異、績效卓著，並與地方單位互動良好，深獲新竹市民肯定，榮調桃園市政府警察局督察長職務。

警察局指出，新任局長陳源輝是中央警察大學行政警察學系62期畢業，華梵大學哲學系碩士，歷任刑事警察局偵防指揮中心主任、雲林縣警察局副局長、內政部警政署警監督察、內政部警政署鐵路警察局主任秘書、內政部警政署保防組組長等職務，內外勤經驗豐富，深獲各級長官的肯定。

