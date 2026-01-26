竹市新卸任警局分局長交接 高虹安期勉延續專業、強化合作
新竹市警察局26日下午在警察局大禮堂舉行新卸任分局長等重要警職人員聯合交接典禮，由市長高虹安主持。典禮過程隆重莊嚴，象徵警政責任與使命順利交棒、穩健傳承，也展現市府對警政體系專業與紀律的高度重視。
高市長於典禮中歡迎3位新任分局長及1位新任主任秘書加入警政團隊。高市長表示，警察同仁長期站在守護市民安全的第一線，是打造「安全、安暢、安心」生活環境、支撐城市穩定發展的重要力量，期勉警政團隊持續秉持誠懇務實精神，精進專業、強化合作，深化「安居科技城」施政願景。
警察局長陳源輝表示，此次人事異動係依據警政發展與組織需求進行整體調整，期能透過適才適所，持續提升警政效能。此次卸任人員包括主任秘書林昆達，調陞臺中市政府警察局督察；第一分局分局長張明忠，調任臺中港務警察總隊督察長；第二分局分局長林炎巨，調任新竹市警察局主任秘書；第三分局分局長陳科宏，則調任新竹市警察局第一分局分局長。
警察局進一步指出，新任主任秘書林炎巨為中央警察大學行政警察學系60期畢業，並取得國立聯合大學管理學院碩士學位，警政資歷完整。其曾歷任金門縣警察局金湖分局、苗栗縣警察局大湖分局，以及新竹市警察局第三分局、第二分局等4任分局長職務，行政歷練與基層經驗兼備，深獲肯定，此次榮調實至名歸。
新任第一分局分局長陳科宏為中央警察大學行政警察學系68期畢業，並取得中央警察大學警察政策研究所碩士學位。曾任金門縣警察局金湖分局、南投縣政府警察局中興分局及新竹市警察局第三分局等3任分局長，服務期間表現優異、績效卓著，深具領導與執行能力，因而獲得拔擢重任。
新任第二分局分局長周貴忠為中央警察大學行政警察學系67期畢業，並取得中央警察大學警察政策研究所碩士學位，曾任新竹縣政府警察局新埔分局、苗栗縣警察局通霄分局等2任分局長，對治安與交通管理工作具相當實務經驗。
新任第三分局分局長林俊雄，具中央警察大學公共安全研究所碩士學位，曾歷任屏東縣政府警察局枋寮分局及潮州分局等2任分局長，警政經驗豐富，歷練完整，未來將持續為新竹市治安與公共安全貢獻專業。
