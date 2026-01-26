竹市新卸任警局分局長交接 高虹安期勉延續專業、強化合作

論壇中心／董思旻報導藍白持續封殺國防特別條例及總預算，更傳出日前國民黨餐敘，綽號「CK楊」的藍營金主楊建綱突然現身演講，要求藍委面對美國壓力必須「硬起來」。資深媒體人邱明玉在《台灣最前線》節目爆料，原本邀請名單特別來賓是前行政院長陳冲，最後卻變成CK楊上台簡報，連各大媒體刊登的新聞內容都一樣，根本就是「有備而來」。根據媒體報導，CK楊批評國防預算，並砲轟台美關稅猶如生前契約，喊話「唯有重新撐起國民黨的那根脊梁，藍營才有機會重新執政」，卻有藍委反映認為像像被當大學生在教育，傳出不少人當場離開。對此，邱明玉表示，CK楊被傳是力挺鄭麗文當選黨主席的推手，因此很多事鄭麗文都聽他的話，邱明玉列出「三事項」，包含總統大選時鄭麗文從挺侯到倒侯，原本要找涉介選案的前藍委張顯耀，去督導南部選戰後引起黨內反彈，還有黨團總召傅崐萁主導的助理費除罪化案，也是繞過鄭麗文去找CK楊。邱明玉指出，CK楊這次浮上檯面，顯示國民黨這些鷹派真的急了。原文出處：比鄭麗文還大？不只撂話要藍委硬起來 邱明玉爆「3件事」背後CK楊操控？ 更多民視新聞報導訓話藍委？ 鄭麗文傳聞金主＂CK楊＂籲面對美國要硬起來藍神祕金主「CK楊」要求強力監督軍購、關稅 學者批：已是「境外代理人」藍營背後金主「CK楊」現身！要藍委強力監督軍購 王婉諭喊話了

