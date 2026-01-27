竹市新增胃癌篩檢服務 無痛大腸鏡加碼補助提升至200人

竹市一一五年無痛大腸鏡加碼補助提升至二百人，「一便二篩」即一次採集糞便檢體，就能同時檢測大腸癌及胃癌。(新竹市政府提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

為持續守護市民健康，竹市積極推動國家癌症防治政策，一一五年起配合中央政策，於既有癌症篩檢服務基礎上，新增胃癌篩檢（糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌）補助，可配合大腸癌（糞便潛血檢查）篩檢，藉由「一便二篩」，擴大癌症早期發現機會，降低罹癌風險。同時為守護民眾腸道健康，市府加碼將原有無痛大腸鏡補助名額提升至兩百人，每人補助金額提高上限至四千元。

新竹市衛生局表示，胃癌長期位居國人十大癌症之一，且多與幽門螺旋桿菌感染密切相關，為提升胃癌早期發現率，市府配合中央、自一一五年起正式將胃癌篩檢納入補助項目，並與轄內醫療院所合作，協助市民就近接受檢測。

衛生局指出，大腸癌已連續多年蟬聯國人癌症發生率前茅，為了減少民眾對於大腸鏡檢查的不適與恐懼，提高複診意願，市府特別編列預算加碼補助，凡設籍竹市且接受公費補助大腸癌篩檢（糞便潛血檢查）結果為陽性的民眾，皆可申請無痛大腸鏡檢查補助，自即日起補助名額由原先的一百五十人擴增至二百人，每案補助金額更提升至四千元。

衛生局長陳厚全說明，根據衛生福利部癌症登記及死因統計資料顯示，胃癌位居國人癌症發生人數及死亡率前十名，每年逾四千人新診斷罹患胃癌，並有二千多人死於胃癌。其中，「幽門螺旋桿菌」是導致胃癌發生最主要風險因子，約有八至九成為感染所致，透過「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」之篩檢，可及早發現是否感染「幽門螺旋桿菌」，如檢測結果為陽性，經原篩檢院所轉介至消化專科醫師評估後，接受除菌治療或進一步檢查，可降低胃癌風險。

衛生局提醒，符合篩檢資格的民眾可同時接受大腸癌與胃癌篩檢，透過「一便二篩」的方式，只要一次採集糞便檢體，就能同時檢測大腸癌及胃癌，既省時又方便，減少往返醫療院所的時間與心理負擔。