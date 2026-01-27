竹市新增辦理胃癌篩檢服務 無痛大腸鏡加碼補助





為持續守護市民健康，竹市積極推動國家癌症防治政策，今(115)年起配合中央政策，於既有癌症篩檢服務基礎上，新增胃癌篩檢（糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌）補助，可配合大腸癌（糞便潛血檢查）篩檢，藉由「一便二篩」，便利省時、健康到位，擴大癌症早期發現機會，降低罹癌風險。同時為守護腸道健康，市府加碼將原有無痛大腸鏡補助名額提升至200人，每人補助金額提高上限至4,000元，以實際行動落實健康安心城市理念。

衛生局長陳厚全說明，根據衛生福利部癌症登記及死因統計資料顯示，胃癌位居國人癌症發生人數及死亡率前10名，每年逾4,000人新診斷罹患胃癌，並有2,000多人死於胃癌。其中，「幽門螺旋桿菌」是導致胃癌發生最主要風險因子，約有8至9成為感染所致，透過「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」之篩檢，可及早發現是否感染「幽門螺旋桿菌」，如檢測結果為陽性，經原篩檢院所轉介至消化專科醫師評估後，接受除菌治療或進一步檢查，可降低胃癌風險。

衛生局提醒，符合篩檢資格的民眾可同時接受大腸癌與胃癌篩檢，透過「一便二篩」的方式，只要一次採集糞便檢體，就能同時檢測大腸癌及胃癌，既省時又方便，減少往返醫療院所的時間與心理負擔。同時，呼籲民眾善用衛生福利部推動的「免費六癌篩檢」服務，為自己的健康多一層把關，把握早期發現、早期治療的機會，降低癌症對生活與健康的影響，擁抱健康幸福的生活。



