竹市新增「養護工程處」及「數位發展處」揭牌 提供具前瞻性的公共服務

新竹市政府今(6)日成立「養護工程處」及「數位發展處」，並舉辦揭牌典禮，圖由左至右依序為：養工處長李吳喜、市府秘書長張治祥、副市長邱臣遠、市長高虹安、數發處長鄭凱仁、副秘書長李季縈。（圖／記者金祐妤攝）

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹市政府組織再進化，今(6)日成立「養護工程處」及「數位發展處」，並舉辦揭牌典禮，宣告兩處正式啟動，市長高虹安率副市長邱臣遠、準副市長林琨瀚，以及新任養護工程處長李吳喜、數位發展處長鄭凱仁與全體市府局處首長共同見證。

高虹安表示，為「養護工程處」及「數位發展處」的成立揭牌，象徵市政治理全面升級、邁向新階段；恰逢WBC中華隊球員名單正式公布，市府也同步公布自己的「球員名單」，為市政團隊注入新戰力。近年新竹市在產業發展、公共建設及市民服務等面向持續成長，市政工作也日益複雜繁重，市府秉持「讓專業分工更細緻、讓治理更有效率」的原則，成立養護工程處與數位發展處，讓人才在最合適的位置發揮所長，進一步為市民提供更安全、便利且具前瞻性的公共服務。

廣告 廣告

高虹安說明，新成立的養護工程處，整合道路、公園、橋樑及觀光設施等公共設施的維護與管理業務，如同城市的重要「守門員」，全面守護市民日常生活環境。另外，因應數位科技快速發展，市府同步成立「數位發展處」，統籌數位政策規劃、智慧應用推動及資通安全管理，扮演市政數位治理的核心樞紐。

養護工程處長李吳喜表示，該處將肩負市政基礎設施維護與改善的重要任務，未來將整合城市基礎及觀光設施的日常養護，透過系統化管理與專業分工，提升公共設施效能與安全，確保市民享有更高品質的公共空間，也為新竹市的永續發展打下穩固基礎。

(圖左一)新任養護工程處長李吳喜。（圖／記者金祐妤攝）

數位發展處長鄭凱仁表示，該處作為市政數位治理的核心，將統籌市府數位政策規劃與資通安全管理，未來將持續導入科技與數據輔助決策，落實「智慧治理」施政核心，優化市民數位服務體驗，提升市政透明度，並推動智慧城市與永續城市建設，讓科技真正成為市民生活的便利力量。