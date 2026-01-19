竹市新民調 高虹安41.96%第一林志潔居次王婉諭第二選擇最高
2026年的新竹市長選舉，將是「藍白合」第一個示範區，國民黨正式表態「禮讓」民眾黨，確定不推人選。國民黨中央去年底就正式定調，2026年新竹市長選舉將採取「現任優先」原則，禮讓現任市長高虹安，不另行推派國民黨籍候選人。國民黨副主席兼秘書長李乾龍也表示，新竹市將成為2026九合一選舉首個「藍白合」的關鍵示範縣市。官司纏身，去年底才被判無罪的停職市長高虹安，不但立即復職，同時表示爭取連任。
新竹市不但是藍白合指標區，也是民眾黨創黨主席柯文哲的故鄉，更是民眾黨2022年後第一個執政的都市，具有多重政治意義。《鉅聞天下新聞網》今年第一個選舉民調也選擇新竹市，就是看重它在2026年選舉中特殊的角色地位。其次，《鉅聞天下新聞網》在原《菱傳媒》團隊加入後，選擇與四年來合作多次選舉民調的皮爾森網路民調公司再次攜手，透過精準有效的網路調查方 式，今年一月開始做全台各縣市選舉調查，第一波先公布新竹市。
高虹安支持度41.96% 制霸林志潔、高嘉瑜、王婉諭等潛在參選人
根據《鉅聞天下新聞網》最新民調顯示，爭取連任的現任市長高虹安，以41.96%的支持度，大幅領先民進黨潛在參選人林志潔的24.38%、前立委高嘉瑜及時代力量黨主席王婉諭的5.74%，以及國民黨何志勇的3.89%，顯示綠營需推出有能夠吸收高虹安及第三勢力選票者，才有機會與高虹安一搏。2026 年底縣市長選舉將於11月28日舉行，藍白可望共推現任市長高虹安，唯日前表 態參選的國民黨前發言人何志勇仍未宣布退選；綠營方面潛在人選眾多，包括陽明交通大學特聘教授林志潔、前立委高嘉瑜、議員施乃如、楊玲宜都被點名，但提名陷入膠著。時代力量黨主席王婉諭也有意爭取綠營合作，綠黃能否結盟，將成為影響新竹 市長選舉的一大變數。
「第二選擇」王婉諭10.16%最高 選民潛在接受度較高
民調結果顯示，當被問及「新竹市長選舉，請問您目前傾向支持哪一個市長候選 人？」，有41.96%回答高虹安，其次是林志潔的24.38%，高嘉瑜與王婉瑜都獲得 5.74%的支持，何志勇支持度3.89%、施乃如3.18%、楊玲宜2.39%；但仍有10.87%尚未決定，1.86%表態都不支持或不會去投票。
此次民調也特別針對「第二選擇」進行調查，當被問及「除了〇〇〇外，您第二個傾 向支持的市長候選人是誰？」結果顯示，高虹安獲得2.74%支持，林志潔獲得6.45%支 持、王婉諭獲得10.16%支持、高嘉瑜獲得6.89%支持、施乃如7.51%、何智勇5.92%、 楊玲宜5.39%，尚未決定的則高達24.03%，也有18.20%表示都不支持或不會去投票。 若加總「第一選擇」與「第二選擇」的總觸及，則高虹安獲得44.7%的支持，其次依序是林志潔的30.83%、王婉諭的15.9%、高嘉瑜的12.63%、施乃如10.69%、何志勇 9.81%、楊玲宜7.77%。
整體而言，高虹安以41.96%第一選擇支持度大幅領先，但可擴張空間僅2.74%，顯示 支持者結構已近飽和。在民進黨陣營中，林志潔目前暫時領先，不過仍與高虹安有一 段差距，而王婉諭雖然首選僅5.74%，但第二選擇比例達10.16%（最高），顯示選民潛 在對其有較高的接受度。
政黨認同藍綠下滑、白黃上升 藍白兩黨實質支持度趨於接近
在新竹市政黨認同部分，2022年10月的數字與本次相比，國民黨、民進黨支持度都 呈現下滑趨勢，其中民進黨支持度從30.19%下滑至28.98%，下跌1.21個百分點，國 民黨則從20.41%下滑至16.7%，下跌3.71個百分點；而民眾黨及時代力量則是上升， 其中以民眾黨上升幅度最高，從5.54%上升至15.64%，上揚10.1個百分點，時代力量 則從0.78%上升至2.74%，增加1.96個百分點。
而2024大選政黨票中，國民黨以31.63%領先民眾黨29.35%，差距為2.28個百分點，本次調查結果，兩黨差距亦維持在1.06個百分點，顯示藍白兩黨的實質支持度已趨於 接近。 交叉分析結果顯示，民眾黨在青年族群的表現呈現明顯的性別分化，20-29歲男性的認 同比例從29.31%增至40.23%，漲幅高達10.92個百分點，但同齡女性僅從14.38%微升 至16.00%。這種差異在30-39歲族群同樣存在，男性（24.21%）明顯高於女性 （18.68%）。而國民黨在60歲以上族群認同比例出現大幅下滑，據2022年10月調查，國民黨在 60 歲以上男性有39.68%認同，女性則為39.93%，穩居該年齡層第一大黨；不過此次 調查，該族群男性跌至22.70%（-16.98%）女性則跌至25.57%（-14.36%）。
新竹市施政滿意度51.86%創新高 中間選民、藍營轉向是最大推進力
此外，在新竹市長滿意度部分，當被問及「請問您對於高虹安市長、邱臣遠代理市長 就任以來整體施政表現的滿意度何？」調查結果顯示，19.88%表示「非常滿意」，31.98%表示「滿意」，20.05%「不滿意」、28.09%「非常不滿意」。總計整體滿意度51.86%，高於不滿意的48.14%。 若與前兩年相比，2023年高虹安上任第一年為滿意度為44.62%，2025年為33.96%、本次調查為51.86%，滿意度創下歷史新高。交叉分析顯示，與前一年相較，各年齡層 女性滿意度都大幅提升，男性以50-59歲（+27.81%）增幅最大，40-49歲女性仍待突 破，滿意度僅35.08%，為所有族群最低。
從政黨認同來看，整體滿意度上升17.9%的主要動力來自中立選民（+25.48%）與國民 黨支持者（+25.00%）。這兩群體態度翻轉的幅度遠超性別年齡分析中的最大變化族群（50-59 歲男性 +27.81%），且政治意涵更為清晰。 本次調查是由《鉅聞天下》委託，皮爾森數據負責執行，經費來源為鉅聞天下新聞 網。針對新竹市年滿20歲以上之網路人口，從2026年1月6日至2026年1月11 日，共計進行6天，當中有效樣本為1,218份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負 2.81%以內。
抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP），在性別、年齡與居 住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符 合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為 與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。
透過轉傳分享問卷、重複填答，以及各種不符合隨機抽樣條件之樣本，皆不屬於有效 樣本。樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2025年11月 民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進 行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。
傳國共論壇月底北京重啟 蕭旭岑：還在磋商、報導資訊有落差
中配網紅「關關」祭拜共諜、喊「紅旗插滿台灣」 移民署出手取消居留權
柯文哲轟蔣萬安營養午餐免費「騙選票」 教長：尊重地方自治
