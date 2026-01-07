竹市新福利「愛老津貼」65歲以上長輩受惠 4月起開放申請

新竹市政府積極推動市長高虹安「老幼共好、幸福友善」施政策略，一一五年將推出全新福利措施「愛老津貼」，以實際行動表達對長輩長年付出的感謝與關懷。社會處說明，「愛老津貼」的發放對象為年滿六十五歲以上、設籍新竹市連續滿十年以上，且尚未領取安老津貼的長輩，同時須符合市府公告的排富規定，以確保資源能真正照顧到有需要的長輩。

新竹市長高虹安七日表示，長輩是社會的寶貴資產，他們為家庭與社會付出多年，新竹市府希望透過「愛老津貼」，讓長期居住於竹市卻未領有安老津貼的長輩們感受到被尊重與關懷。未來市府也會持續推動更多友善長者的政策，打造老幼共好的幸福城市，讓每位長輩都能安心、幸福地生活。

社會處指出，相關「愛老津貼」申請期程預計於三月底公布，並於四月份開始受理民眾申請，屆時將於市府網站公告相關資訊，請民眾隨時注意市府官網最新訊息，掌握自身權益。