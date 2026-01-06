竹市新規 娃娃機店須離學校百公尺以上

竹市自助選物販賣事業管理新制上路，須離國中小一百公尺以上始得設置，違者裁罰。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭∕竹市報導

新竹市政府六日發布新聞指出，竹市府已制訂《新竹市自助選物販賣事業管理自治條例》，業經新竹市議會議決通過，並獲中央主管機關核定，即日起正式施行。市府表示，新制上路後，將全面強化自助選物販賣事業（娃娃機店）管理，以保障兒少身心健康與消費者權益。

市府指出，竹市為全國第三個明文規定自助選物販賣事業的營業場所，須與國民中小學保持一百公尺以上距離之縣市，相關規定並設有一年緩衝期，至一一六年一月四日止。自一一六年一月五日起，違反距離規定者，將依法命其停止經營自助選物販賣業務；如仍繼續營業者，將處新台幣二萬元以上、十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

市府提醒，依自治條例第七條規定，商品內容、機台設置及消費者保障等管理事項，自條例公布日起即刻適用，無緩衝期。呼籲業者盡速完成自主管理與改善作業，並強調後續將持續加強稽查，對違規行為依法從嚴處理。