竹市明年發放每人五千元消費金 估逾45萬人受惠

由於美國實施新關稅政策，全球經濟受影響趨緩，物價波動使民眾與產業皆面臨壓力，國內市場需求降溫。為協助市民減輕負擔、提振消費，並帶動地方產業動能，新竹市政府編列預算，啟動「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」，期望透過發放新竹市民每人新臺幣五千元消費金（114年9月30日前設籍），帶動內需擴張，協助國內經濟穩健度過不確定的國際環境。

新竹代理市長邱臣遠十八日表示，明年發放市民每人新臺幣五千元元消費金，預估受惠人數超過四十五萬人，將有效提升民眾消費意願，進一步帶動餐飲、零售、夜市、觀光與服務業等在地產業景氣循環，相關局處已著手研議發放方案，包含六十五歲以上長者免申請，以既有社會福利系統帳戶直接發放入戶頭，並藉由市府已開發的數位工具「新竹通APP」提供市民做數位登記後發放，節省臨櫃時間，或洽談金融機構規劃多元管道申辦領取選項，將以便利快速為原則，為竹市注入經濟活水，創造經濟正向循環。

新竹市府表示，此次振興措施獲市民及業者普遍支持，在景氣偏弱的環境下，發放消費金提升市民消費意願，與中央普發現金形成政策加乘效果，成為支撐地方經濟的重要力量，期盼與市民、產業一同度過景氣逆風，維持城市經濟穩健與民生安定。