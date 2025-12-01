竹市明年預算歲出增140億 時力黨團批疊床架屋刪7億

竹市議會時力黨團轟市府預算浮編，主張刪7億元。（圖：時力提供）

新竹市明年度總預算歲出增加140億元，時代力量黨團審議後指出，市府大量新計畫缺乏必要性評估、活動經費浮編、多個項目疊床架屋。時力黨團今天（1日）開記者會說明不合理的預算項目，並將在議會提出約超過7億元的刪減建議。

時力議員林彥甫批棒球場還沒整修完就編演唱會預算。（圖：時力提供）

時代力量市議員林彥甫指出，市府明年度編列五個大型活動及三個行銷計畫都跟光環境有關，總經費近億元。城銷處編3000萬元辦過好年、聖誕節，公管中心也編1000萬元要點亮護城河，根本疊床架屋。同樣問題也發生在青草湖，城銷處花3000萬元辦活動、推觀光，也都規畫光環境，結果文化局又額外編1000萬元要營造青草湖光環境，預算重複編列、嚴重浪費公帑。

議員蔡惠婷以今年度市府舉辦「2025前進未來島勇闖青草湖」活動為例，活動結束市府新聞稿指出該活動舉辦成功，吸引民眾超過30萬人次。長久以來市府舉辦活動僅以「活動人次」粉飾太平，卻無法提出具體的觀光產值與經濟效益評估。在缺乏明確KPI與政策目標的情況下，因財畫法修正而大幅膨脹的鉅額預算恐只是再一次淪為無效的煙火式撒幣。

蔡惠婷主張，市府須重新擘畫城市發展戰略，統整散布在各局處的活動，區分活動層級，針對具備成為「城市品牌」潛力的項目加大投資，效益不彰的活動直接刪減或縮小規模，在市府未能提出具體的策略目標與預算重編前，蔡惠婷議員認為活動類的預算應予以全數保留。

議員廖子齊則指出，明年總預算大增140億元，但多項新增支出未見完整規畫，針對市府以6.2億元在「世紀鑫城」購置工務處辦公空間，提高公務環境本應支持，但前提必須建立在行政中心的整體規畫上。世紀鑫城原非行政用途，後續仍需追加改造裝潢，若未來另建市政中心，這筆支出極可能無法銜接後續規畫、變成沉沒成本。

據了解，由於明年市府歲出預算大幅增加140億元，本屆議會定期大會仍因預算問題還在協商當中。（彭清仁報導）