竹市春節前發5000元消費金 領取資格、管道一次看

新竹市政府明年春節前將發放設籍市民每人5000元，27日公布領取方式。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

因應美國關稅及物價波動等衝擊，新竹市政府編列預算，啟動「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」，經議會三讀通過，將於明年春節前發放新竹市民每人5000元消費金，凡符合條件民眾、新生兒皆可透過多元管道領取，盼支持地方經濟，創造經濟循環效益。

市府指出，國際經濟情勢走向更形複雜與不確定，加上物價波動所帶來的成本壓力，使民眾日常生活與企業經營皆面臨挑戰。為協助市民降低負擔，並振興消費、穩定產業動能，市府編列預算，啟動「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」。

市長高虹安說明，此次發放5000元消費金預估受惠人口超過45萬人，包含民國114年8月1日至115年7月31日出生之新生兒也納入，新生兒如未能於114年9月30日前設籍，只要其父母之一方符合消費金領取資格，並於115年9月30日前於完成出生登記或初設戶籍，也可領取。

高虹安指出，市府已啟動跨局處合作，從整體規畫、系統建置、名冊造冊、金融機構聯繫到發放點位及現場確認等，均同步進行籌備作業，力求以便民與安全作業為原則，確保全市各市民朋友都能順利領取。

同時，市府也規畫多元領取管道，符合重陽敬老禮金匯款名冊長輩（已提供帳戶者）及依法安置兒少，於115年1月21日直接匯款；115年1月24日（周六）8時至16時，於各區設發放所實體領取；數位申請於115年1月30日至2月28日，透過新竹通APP申請匯款；115年3月10日至3月31日工作日，可至戶籍所在地區公所補領。

至於新生兒115年1月9日前完成竹市出生登記或初設戶籍登記者，由法定代理人依上述方式領取；115年1月10日至9月30日完成登記者，由符合資格之父或母向戶政事務所申請，逾期不受理。

市府指出，市民可依自身需求選擇最適合的方式，若透過新竹通申請之市民，市府亦將規畫推出好康加碼，鼓勵大家踴躍使用新竹通，相關發放細節也將在完善作業規畫後進一步公布。

