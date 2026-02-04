竹市春節垃圾清運看這邊！ 2/17至2/20停收垃圾

【記者張沛森／竹市報導】新竹市環保局為加強農曆年前後垃圾清運，清運時間略有調整，2月15日小年夜依週一清運路線清運，2月16日（除夕）調整清運時間，採「沿線收集、機動調度」方式 ，2月17日至20日（初一至初四）停收垃圾，2月21日（初五）恢復正常垃圾清運。環保局強調，停止清運垃圾期間，為維持市容整潔，各重要道路仍會派員每日清掃，環境清潔不打烊。

環保局表示，2月14至22日共有9天春節連假，垃圾清運時間如下，同時提醒民眾多加留意並善用「新竹市清運車便民查詢網」（https://reurl.cc/8b8Z74 ），輕鬆掌握垃圾車所在位置，減少在外等候時間。

2月14日（週六）：正常清運垃圾。

2月15日（週日、小年夜）：依「週一」清運路線清運（原本週日採定線定時定點清運路線停止清運）。

2月16日（週一、除夕）：因應年前大掃除垃圾量暴增，垃圾清運時間將下午時段調整至上午時段，晚上時段調整至下午時段，採沿線收集、機動調度方式。

2月17日至20日（初一至初四）：停止清運垃圾。

2月21日（週六、初五）：恢復正常垃圾清運。

環保局表示，為提升垃圾清運效率，請民眾務必依照清運時間，將垃圾事先分類為「一般垃圾、廚餘、資源物」三大類並妥善打包，再交由垃圾車及資源回收車清運，以確保環境整潔，迎接美好生活。

環保局提醒，為維護市容整潔，請重視環保，不要任意棄置垃圾，隨手做好資源回收，節能又減碳，打造淨零綠生活的舒適環境，讓新竹市持續邁向低碳永續家園，同時落實聯合國永續發展目標SDG11永續城市，持續推動竹市成為幸福友善的城市。民眾對清運垃圾若有疑問，歡迎撥打1999或洽詢環保局清潔隊（服務電話：03-5388406分機9）。

