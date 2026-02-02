竹市春節識詐新招「安心好年HORSE（好事）發生」 守護市民財產安全

一一五年「安心好年 HORSE（好事）發生」加強重要節日識詐宣導活動，市長高虹安表示，市府持續整合警政及公私協力等資源推動識詐工作。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市政府為強化農曆春節前後重要節日期間防詐騙宣導作為，提升市民對各類詐騙手法的辨識能力，三十一日結合警察局於巨城購物中心辦理一一五年「安心好年 HORSE（好事）發生」加強重要節日識詐宣導活動，活動現場規劃三大防詐主題關卡，透過創新互動方式，讓防詐觀念深入市民日常生活，降低詐騙案件發生風險。

市長高虹安致詞表示，詐騙手法隨著科技進步不斷推陳出新，市府除持續整合警政及公私協力等資源推動識詐工作外，更重視以貼近民眾生活的方式進行宣導，讓市民在休閒消費的同時，也能輕鬆吸收防詐知識。

警察局長陳源輝指出，統計一一四年度詐欺案件受理現況，案件數及財損金額與一一三年度相比，分別減少十點四八及二十七點八五，整體趨勢顯著下降，顯證竹市近年積極推動的各項防詐措施與精準攔阻機制已逐步發揮實質成效，有效守護市民財產安全。

陳源輝呼籲，春節前後是詐騙集團活躍的高峰期，民眾如接獲可疑電話、簡訊或網路訊息，切勿急於回應或匯款，可撥打一六五反詐騙專線或一一0報案電話查證。警察局也將持續結合創新宣導方式，深入社區、校園及人潮聚集場所，擴大識詐宣導觸及層面，與市民攜手打造安心、安全的生活環境。

活動現場規劃三大防詐主題關卡，包括「你能撐多久不被騙？」AR互動體驗，透過觸控螢幕結合擴增實境遊戲，模擬常見詐騙情境，亦可由手機掃描QR Code方式體驗；「防詐啟動站」引導民眾熟記防詐口訣，並學習辨識詐騙話術所操控的「怕、急、貪」心理；以及「走出詐騙迷宮」，透過情境判斷選擇正確行動，加深民眾對防詐重點的記憶。