竹市普發５千消費金 1/24實體領現

新竹市政府舉行「發放振興經濟消費金記者會」，市長高虹安報告注意事項。（記者曾芳蘭攝）

記者曾芳蘭∕綜合報導

新竹市政府二十四日發放五千元消費金給市民，預估受惠人口超過四十五萬人。嘉義市也將普發現金六千元，領取通知單十六日起送達市民戶籍地址。

新竹市政府十五日舉行「經濟加足馬力、發放振興經濟消費金記者會」，由市長高虹安報告五千元消費金發放方式、時程與注意事項。第一階段為去年已透過農會、郵局領取重陽敬老禮金之長輩（不含未提供轉帳帳戶者）及市府保護安置之兒童或少年直接勾稽後，二十一日匯入既有帳戶。第二階段為實體現金領取，二十四日在全市設置三百六十一個發放所讓市民現場領取。

嘉義市政府則於二十四、二十五日發放老人春節禮金一千元，將與普發現金六千元併同發放。兩者的領取通知單十六日起送達市民戶籍地址。