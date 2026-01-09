竹市普發5000元消費金採實體發放 議員批行政倒退

新竹市議員林彥甫指出，竹市自詡科技城，普發卻還用最傳統的「投開票所現場領現」模式領取，更動員大量公務人員加班，抨擊效率低。（本報資料照）

新竹市政府將發放市民每人5000元消費金，然而市議員林彥甫指出，竹市自詡科技城，普發卻還用最傳統的「投開票所現場領現」模式領取，更動員大量公務人員加班，抨擊效率低簡直是行政倒退；對此，市府說明，實體發放比照選務，依規辦理加班費或補修。

市議員林彥甫指出，新竹市要發放5000元消費現金，看似是市民的小確幸，但卻藏著諸多擔憂，自詡為「科技城」的新竹市政府，竟選擇最傳統、最落後的「投開票所現場領現」模式。高達7500 萬元的行政費用，換來的卻是大量現金搬運與保管的安全風險。

他批評，市府動員大量公務員加班支援，卻無法給予合理的補償。相較勞工加班有1.33或1.66倍工資，但這些支援的公務員卻僅有1000到2000元不等的微薄加班費，且因職等不同，會出現同工不同酬的問題，引發基層強烈反彈。

另，在警力已吃緊的現狀下，警察仍須協助護送並守衛多處現金定點，這無疑是雪上加霜，林彥甫嚴正要求市府，必須正視基層同仁的待遇與安全配套，不該讓浮編的預算浪費在無效率的發放方式。

對此，市府產發處表示，針對普發5000元作業及人力調度，此次消費金發放計畫，係為振興地方經濟穩定，協助減輕市民負擔，同時期盼帶動在地消費，讓產業形成正向循環，讓政策效益回饋到市民與城市整體發展，訂於今年1月24日實體現金發放作業，讓市民在農曆年前能順利領取5000元，讓市民安心過好年。

產發處指出，有關人力的部分，比照選務模式執行，市府亦依人事相關規定，保障同仁權益，依規辦理加班費或補休等措施，確保同仁依法獲得合理補償與休息安排。

產發處說明，另為降低執行風險並確保現場安全，市府已規畫相關保險機制，並協調警力維護現場秩序與人員安全，以保障民眾與工作同仁之安全，確保整體發放作業順利進行。

產發處指出，此外，市府亦將規畫相關行銷活動，活絡在地消費市場，同時也感謝同仁辛勞為民服務，後續也將持續滾動檢討作業流程及研擬敘獎，兼顧政策推動、民眾便利與同仁權益。

