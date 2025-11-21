竹市普發5000消費金行政費需7500萬 綠議員批預算浮編

民進黨新竹市議員劉崇顯21日質詢指出，市府發5000元消費金，卻編列7500萬元行政作業費，佔發放預算23.5億元的3％。（王惠慧攝）

新竹市政府已編入明年度預算，擬發給市民每人5000元消費金，但民進黨新竹市議員劉崇顯21日質詢指出，市府發5000元消費金，卻編列7500萬元行政作業費，佔發放預算23.5億元的3％，與其他縣市相比明顯有落差；對此，代理市長邱臣遠回應，預算皆依需求編列，將持續檢討並調整。

新竹市政府今年10月宣布啟動「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」，預計透過發放市民每人5000元消費金，凡民國114年9月30日前已設籍新竹市的民眾都可受惠，發放人數預計超過45萬人。

廣告 廣告

市議員劉崇顯20日質詢指出，市府發5000元消費金，卻編列7500萬元行政作業費，佔發放預算23.5億元的3％，相較之下，中央112年普發現金每人6000元，總經費達1420億，但行政費僅4億元，比例僅0.2％；中央114年發放1萬元現金，行政費雖編列10億，比例也僅0.4％。

劉崇顯也舉鄰近的竹北市公所為例，112年也發給每位市民6000元現金，同樣是鼓勵市民消費，但竹北市屬三級政府人口約20萬人左右，不僅發的現金比二級政府新竹市多1000元，行政作業費也僅編列約1070萬元，新竹市3.1％的比率，相較之下明顯偏高。

劉崇顯說，新竹市人口約45萬，約竹北市2倍，若用2倍推估行政費也才2、3000萬左右，但市府卻編到7500萬元，代表怎麼執行，市府根本沒有規畫清楚，建議將行政作業費預算做刪減或保留，並將浮編的預算用於落實市民或建設的需求上，包括市警局科技執法等相關經費上。

市議員陳建名也說，市府7500萬的行政作業預算中，包括2400萬的宣傳費，讓人質疑到底要宣傳什麼？難道是宣傳市府政績嗎？每個市民都知道市府要發現金，也知道如何領取，他認為行政作業費預算應刪減部分額度，並把預算真正回饋市民，而不是做為市府或個人政績宣傳之用。

對此，代理市長邱臣遠答詢，市府在115年度預算編列上皆依照各局處業務需求提出，並在與黨團報告、單位審查與總質詢階段持續說明，相關預算編列，將持續檢討並依實際需求調整。

【看原文連結】