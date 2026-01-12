竹市智慧停車柱破2400席，不只無紙、提高車位周轉率，還能抓假車牌！ 幕後推手「國雲停車」怎麼辦到的？

車輛駛入停車格，系統自動辨識車牌，完成線上製單。新竹市日前宣布，市內智慧停車柱突破2400席，且車牌辨識準確度達99.9%，幕後功臣是中保科集團旗下「國雲智慧停車」，未來持續朝3600席目標邁進。

收費員不足！ 智慧停車柱解難題



「人力不足」、「製單耗時耗力」，一直是停管業界的痛點，透過「智慧停車柱」，能大幅減少人力，提高效率。



國雲智慧停車董事長張奕春分享，目前AI 辨識技術準確率已高達99.9%，不論是高位、中位、低位或落地型設備，皆能依據不同地段環境彈性部署。停車柱解決傳統人工開單易受惡劣天候影響的問題，是城市治理數位轉型的重要引擎。

新竹市交通處長倪茂榮表示，智慧停車柱採無紙化收費，民眾僅需於離場前掃描智慧停車柱上的QR Code，或透過「新竹通」APP，即可使用與市府合作的15家行動支付業者或信用卡線上繳納停車費用。



倪茂榮說明，經統計多元支付現場繳費比例已達30%，市府也持續提供當日線上繳費享停車費9折優惠，鼓勵民眾多加利用行動支付。此外，無紙化管理每年更可節省約158萬張停車單，實質落實減碳與環保目標。



高虹安：智慧城市重要基礎建設



新竹市長高虹安指出，智慧停車柱是新竹市推動智慧城市治理的重要基礎建設之一，不僅有效提升停車位周轉率、減輕人工開單與人力資源負擔，更可因應卸貨、臨停，或是校園家長接送需求等情境，。



高虹安表示，智慧化後熱門路段每日平均周轉車次由4次提升至5次，成長約25%；平均停車率由55%提升至79%，增加24%，有效縮短民眾找車位時間，減少道路繞行。



此外，新竹市更開始試辦「智慧裝卸貨車格」、「智慧家長接送區」，有效改善違規停車數量。

停車柱成查獲「違規車牌」利器



此外，智慧停車柱不僅增加停車管理效能，也意外在安全治理發揮功用。新竹市交通處分享，透過跨局處合作，結合警察、監理與稅務單位，透過「淨牌專案」查獲偽造號牌案件逾30件，並協助註銷異常號牌550件以上。



此外，更協助追回累積欠稅金達20萬元，有效防止不法車輛，或是欠稅車輛長期占用道路。





