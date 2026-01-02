竹市智慧停車柱2,400席提前達標 智慧交通成果亮眼

新竹市智慧停車柱二千四百席達標，市府二日召開記者會，市長高虹安、交通處長倪茂榮、稅務局長蘇蔚芳與貴賓一同宣告智慧交通邁入新里程碑。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市政府持續推動智慧交通建設，二日舉辦「智慧停車柱突破二千四百席達標記者會」，正式宣布新竹市智慧停車已達成階段性的重要里程碑，截至一一四年底已完成建置二千四百席智慧停車柱，不僅大幅提升停車管理效能，更提前達成原訂一一五年的政策目標。

市長高虹安表示，智慧停車柱是竹市推動智慧城市治理的重要基礎建設之一，更是智慧治理中、能發揮高度效益的關鍵領域，透過智慧停車柱的導入，不僅有效提升停車位的週轉率，減輕人工開單與人力資源的負擔，也可因應卸貨臨停、學校周邊家長接送等多元使用情境，兼顧交通秩序與公共安全。

高虹安說，導入智慧停車柱的核心目的，在於回應長期以來停車管理人力不足、停管員缺工，以及傳統人工開單易受天候影響等問題，市府全面導入準確率高達百分之九十九點九的AI車牌辨識技術，大幅提升停車管理的即時性與精準度。

據統計，實施智慧化管理後，熱門路段每日平均周轉車次由四車次提升至五車次，周轉率成長約百分之二十五；平均停車率亦由百分之五十五提升至百分之七十九，增加了百分之二十四，相關成效不僅顯著提升城市交通運作效率，也讓民眾能更快找到停車位，有效減少繞行與等待時間。

交通處長倪茂榮表示，智慧停車柱採無紙化收費，民眾僅需於離場前掃描智慧停車柱上的QR Code，或透過「新竹通」APP，即可使用與市府合作的十五家行動支付業者或信用卡線上繳納停車費用。

經統計，多元支付現場繳費比例已達三成，市府也持續提供當日線上繳費享停車費九折優惠，此外，無紙化管理，每年可節省約一百五十八萬張的停車單；同時，多元行動支付使用比例穩定維持在百分之二十八至三十，未來朝向全市三千六百席智慧停車柱的總建置目標邁進，屆時路邊智慧化設備覆蓋率將達全市路邊停車場的百分之四十七。