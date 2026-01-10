竹市智慧教育再創佳績 三篇論文入選教育部研討會

新竹市數位代表團出席合影。

教育部於日前辦理「二O二五自主學習節暨數位學習行為與成效分析研討會」，並於會中進行一一四年「教育部推動數位學習績優徵選計畫」頒獎。新竹市再度展現教育創新實力，多所學校、教師、教案及學術研討會投稿成果脫穎而出，共有三篇論文成功入選，其中，《結合生成式 AI 與數位筆記於四學模式之自然科學教育應用與成效分析》榮獲「最佳論文獎」，充分展現新竹市在智慧教育推動與自主學習深耕上的亮眼成果與城市競爭力。

新竹市長高虹安十日表示，面對快速演進的數位浪潮，教育正站在轉型升級的關鍵時刻。教師不僅須靈活運用數位載具促進教學創新，更要具備整合跨域資源、深化專業素養的能力，成為引領學生迎向未來的關鍵力量。市府將持續擴大智慧教室建置，深化 AI 與數位學習在教學現場的實際應用，並全面落實「班班有大屏、生生用平板、一師一載具」等基礎工程，以系統性規劃打造更具韌性、更多元且富有想像力的學習環境，讓竹市每一所學校都能成為智慧教育的示範基地。

教育處長林立生表示，教網中心積極參與「自主學習暨數位學習行為與成效分析研討會」，並以新竹市在數位推動歷程中所累積的大數據進行研究撰稿，研究過程由國立清華大學、國立臺中教育大學、市立臺北大學和國立臺北教育大學指導，數位學習推動辦公室共有三篇論文成功入選，內容涵蓋教學創新、學生學習行為以及家長觀點等多元面向，展現新竹市在數位轉型中的研究能量與系統性推動成果。

教育處表示，此次入選的三篇論文分別為《結合生成式 AI 與數位筆記於四學模式之自然科學教育應用與成效分析》、《BYOD & THSD 計畫下的數位教學實踐與學生自主學習行為之探究──以新竹市國中小教師為例》以及《參與 BYOD_THSD 計畫對學生家長觀點之影響：以新竹市某兩間小學為例》，其中，《結合生成式 AI 與數位筆記於四學模式之自然科學教育應用與成效分析》更從眾多投稿作品中脫穎而出，榮獲本屆研討會「最佳論文獎」，充分展現新竹市團隊在 AI 教學應用及成效研究上的專業深度與創新能量。

教育處指出，此次研究充分運用市府在計畫推動過程中累積的大量實證數據，從學生自主學習行為、教師教學模式轉變到家長支持度等多維度進行深入分析，期望讓「數據」成為觀察未來教育發展的重要窗口，也作為優化教學現場、調整政策策略的關鍵依據。未來將持續強化資料治理、學習分析與AI工具整合，協助新竹市打造更精準、更智慧的教學支持系統。

教育處補充，當教師勇於創新、學生能自主學習，並且持續投資教育，就能為下一代打造堅實的未來。市府將持續與各校攜手，透過大數據精準掌握學生學習需求、教師教學支持點與家長回饋，作為教育決策與資源分配的重要依據，確保每所學校在最適切的支援下蓬勃發展。市府也將持續建立兼具創新、平等與永續的教育生態，讓智慧教育真正落實於每位孩子的學習中，讓「新竹好學」成為城市文化的一部分，孩子能從新竹自信出發，邁向更廣闊的舞台。