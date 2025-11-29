竹市智慧空品車 2個月通報54次

為即時偵測臨時性空汙事件，新竹市環保局導入「火災空汙即時監測通報系統」及「智慧空品應變監測車」，今年8月8日啟用至10月31日止，透過整合300台空品微型感測器數據資訊，同時結合氣象資料分析轄內汙染擴散，自動通報並監測共54次，精準掌握汙染區域。

代理市長邱臣遠說，新竹市作為高科技之都與高人口密度城市，臨時性的空氣汙染事件，如火災或工廠意外，對市民健康影響極為巨大。過去執行臨時性空汙事件應變時，環保局人員必須長時間暴露在高濃度汙染環境中進行現場監測，不僅影響工作效率，更可能危害身體健康。

市府今年重新修訂「臨時性空氣汙染事件應變流程」，並導入火災空汙即時監測通報系統以及智慧空品應變監測車，運用科技創新來保護市民與第一線應變人員，同時兼顧環境治理與人員關懷。

環保局說明，「智慧空品應變監測車」是專為臨時性空汙事件應變設計的移動式監測平台，搭載了空品微型感測器，能即時偵測多種汙染物濃度變化，配備可360度旋轉的6公尺高架攝影機，讓應變人員能在安全距離外遠端監測，清晰掌握現場狀況，大幅降低第一線人員暴露於汙染環境的健康風險。

另一項創新「火災空汙即時監測通報系統」，在消防局119勤務指揮系統派遣救災車組時，會自動推送案件座標與即時資訊至環保局空品即時監測網，監測網隨後結合轄內空品感測器與氣象署測站提供的環境資料，迅速匡列汙染影響範圍，並同步製作通報圖卡，全程自動化完成，有助大幅提升應變決策的速度和精準度。

智慧空品應變監測車於非執勤時段，車輛轉化為移動型監測點，於易發生露天燃燒等行為區域進行空氣品質巡查，建構更完整的全天候環境監測網絡。環保局強調，未來將持續優化車輛功能，建構智慧化應變體系，有效守護市民健康。