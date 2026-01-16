竹市最美落羽松秘境隱身池邊 美麗故事背景添人文氣息

新竹市區最美落雨松秘境隱身在陽明交大校園內的池邊，美麗故事背景增添校園人文氣息，這季節吸引許多遊客前往拍照賞景。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕不用跑山上或湖邊，新竹市區最美落羽松秘境就隱身在陽明交大(光復校區)校園內，60棵落羽松美景倒映在池邊，形成1幅美麗的畫面。此時節正是60棵落羽松變色的最美季節，近期已吸引許多校友及校外人士慕名來觀賞。特別的是，60棵落羽松是2018年校方為慶祝交大在台建校60週年(一甲子)，由交大校友總會送給學校的生日禮物，除傳承交大飲水思源的校訓精神，更讓落羽松步道美麗景致，增添幾許人文氣息。

位在陽明交大光復校區籃球場與綜合館後方的1處滯洪池，2018年由當時的校友會與學校總務處請中興大學園藝系教授評估，認為校園西區的環境與濕度非常適合落羽松生長。經校友們集資購買60棵落羽松植栽，象徵學校「一甲子」的傳承與守護。而8年來，落羽松經過照顧，也形成最美的天然景緻，尤其冬天一到，落羽松由翠綠轉黃再轉咖啡深紅，倒映在滯洪池邊，形成落羽松水面倒映的美麗景緻，再搭配數百公尺的環池步道，已成為竹市最夯的校園落羽松隱藏版秘境景點。每年12月底到隔年1月底是最佳的觀賞時節。

而隨著網路傳播，陽明交大落羽松美景已從秘境變成勝地，這幾天前往觀賞的遊客絡繹不絕，不管是拍照還是踏青散步，都舒服怡人，更與每年此時節會盛開的清大梅花相呼應，形成清大賞梅，陽明交大賞落羽松的絕佳時節。

