竹市月嫂到宅2.0 取消設籍限制

為照顧產後婦女、協助緩解照顧新生兒壓力，新竹市政府於民國113年9月起開辦「到宅坐月子媒合服務」，到府提供新生兒及產婦照顧等多項服務。為進一步擴大照顧對象，今年1月1日起再推動「到宅坐月子服務2.0」，全面取消設籍限制，只要實際居住在竹市的產婦都可申請。

市長高虹安表示，為鼓勵年輕人「敢生、敢養」，市府有責任打造更友善的生育與照顧環境，竹市於113年率先開辦「到宅坐月子媒合服務」，成為桃竹竹苗地區首個推出此項服務的縣市。

市府建置到宅坐月子媒合服務平台，並委託新竹市月子照顧服務人員職業工會辦理月嫂培訓、媒合及實際到宅服務，開辦至今已成功協助70位產婦安心坐月子。

為進一步擴大照顧對象，自今年1月1日起取消「設籍」在竹市的限制，凡實際居住於竹市的婦女，產後皆可申請，讓媽媽們能在竹市安心調養身心。

社會處長黃佳婷表示，「到宅坐月子媒合服務」自113年開辦以後，發現有工作移居竹市或出嫁至外縣市，想回娘家坐月子的婦女，因戶籍不在竹市而無法提出申請。

為回應實際情況，市府放寬申請資格，凡實際居住於竹市的婦女，自取得媽媽手冊起至產後1個月內，皆可透過系統平台申請到宅坐月子媒合服務。

社會處指出，目前已完成64名專業服務人員訓練並加入媒合服務平台，自開辦以來，累計提供服務宣導與諮詢達6220人次，並協助70名婦女及其配偶成功媒合相關服務。

另為強化弱勢照顧，市府也提供設籍竹市且符合低收入戶、中低收入戶、持有身心障礙手冊的產婦或配偶，以及符合特殊境遇家庭扶助資格者，每案最高120小時的免費到宅坐月子服務，落實對有需要家庭的支持與關懷。相關申請流程及收費內容，可向新竹市月子照顧服務人員職業工會洽詢，或至「新竹市到宅坐月子媒合服務平台」登記申請。