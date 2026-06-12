竹市未來人才課程博覽會 開啟發展新方向

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

竹市第二屆「未來人才課程博覽會」啟動儀式，由左至右：104人力銀行集團行銷長暨副總經理張寶玲、台積電慈善基金會執行長彭冠宇、張治祥秘書長、巨城羅仕清總經理、教育處張品珊副處長、sogo百貨經理蔡世仁。

▲竹市第二屆「未來人才課程博覽會」啟動儀式，由左至右：104人力銀行集團行銷長暨副總經理張寶玲、台積電慈善基金會執行長彭冠宇、張治祥秘書長、巨城羅仕清總經理、教育處張品珊副處長、sogo百貨經理蔡世仁。

新竹市政府與台積電慈善基金會日昨於遠東巨城購物中心廣場及SOGO星光長廊，共同舉辦「二○二六新竹好學、適性樂學－未來人才課程博覽會」。秘書長張治祥代表市長高虹安出席開幕儀式，與台積電慈善基金會執行長彭冠宇、遠東巨城購物中心總經理羅仕清、一○四人力銀行集團行銷長張寶玲及新竹SOGO百貨代表等來賓共同啟動活動。此次活動串聯竹竹苗地區高中職、大專院校、企業及教育資源，透過多元課程展示、職涯探索及互動體驗，打造跨域適性學習平台，協助學生在AI時代探索興趣、發掘潛能，開啟未來發展新方向。

廣告 廣告

此次博覽會由三所指標性高中職帶來精彩動態展演揭開序幕，包括曙光女中結合歌唱與舞蹈展現青春活力、光復高中演出創意手偶戲劇《小兔不見了！幼保照服出任務》，以及東泰高中熱舞社融合街舞與爵士舞風格演出，時尚造型科也帶來吸睛的「希臘女神走秀」，展現技職教育多元特色與學生專業成果。

新竹市長高虹安表示，市府持續推動「新竹好學、智慧治理」教育願景，連續二年辦理課程博覽會，希望在學生升學與生涯探索的重要階段，透過科學化工具與專業諮詢，協助孩子找到適合自己的發展方向。高市長指出，AI時代的人才培育不僅重視科技能力，更強調孩子的興趣、特質與自主學習能力，市府希望讓「適性樂學」真正落實於每位孩子的成長歷程中。

台積電慈善基金會彭冠宇執行長則在致詞中傳達基金會的核心宗旨：傳承張淑芬董事長「讓每個孩子適性揚才、具備謀生能力」的深刻期許，基金會長期攜手志同道合的企業與技職體系，持續強化「畢業即就業」的技職培力新選擇。彭執行長指出，本次與一○四人力銀行深度合作的「職業引路專區」，最大特色在於將多元的職業探索數位化，利用精準的「一○四生涯興趣測驗」引導孩子在測驗與諮詢中發現潛在天賦，不僅帶動親子間的職涯對話，更幫助中學生在迎向未來時能拋開迷惘，勇敢尋找最適合自己的方向。