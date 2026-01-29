竹市東區議員 藍白合拚再過半

民眾黨於民國114年10月就率先提名李國璋（左）、宋品瑩（右）競選連任新竹市東區市議員。（陳育賢攝）

新竹市第1選區（東區）市議員應選12席，本屆國民黨占5席最多（1席以無黨參選），加上民眾黨2席，藍白已占7席；民進黨原當選3席，原綠黨議員加入成為4席，為第2大黨；此外，尚有時代力量1席。其中，民眾黨在去年10月就率先提名李國璋、宋品瑩；時代力量則在今年1月23日提名蔡惠婷競選連任，3人成為最早獲自家政黨提名的連任議員。

新竹市東區為全市人口最多的區域，議員席次最多，但是參選者也最多，本屆應選12席，但有25人角逐，競爭非常激烈，過去曾開票到半夜11點多，才以2位數的差距定出勝負，吊車尾與落選頭曾經只差40餘票。

國民黨此屆提名7席，雖然只上4席，但落選者也都有相當的競爭力，得票數都不低，本屆除了現任者都將爭取連任外，在金山面、竹科周邊擁有基層實力的陳清智以及前里長張文興都將捲土重來，而國民黨的提名作業將於3月之後進行。

民進黨本屆提名3席全壘打，鄭美娟與首次參選的劉彥伶得票更是分占1、2名，加上本屆加入民進黨的劉崇顯都將尋求連任；而連4屆議員的曾資程將交棒予擔任水源里長的兒子曾翰揚，都尚待黨中央正式提名。

民眾黨下屆人選已率先於去年10月底提名現任的李國璋、宋品瑩拚連任，一般認為應可輕騎過關，黨內是否還有「名額」值得觀察。

時代力量則是在今年1月23日提名蔡惠婷競選連任，時力在竹市深耕超過8年，不當任何人的附庸，監督更不看顏色，只問是非。而蔡惠婷問政犀利，在東區深獲竹科家庭肯定，擁有不少中間選民支持。