竹市東大路地層下陷 疑地下室工程惹禍緊急撤離安置19戶

竹市東大路四段某建築工地開挖地下室，疑釀鄰宅地層下陷緊急撤離19戶民眾。（圖：市府提供）

新竹市北區東大路四段113巷一處民間工地，30日進行地下室工程，疑因施工不慎導致基地旁道路出現地層下陷，鄰近地面也受損，居民憂心房屋結構安全。新竹市政府傍晚會勘初步確認有安全之虞，已緊急撤離安置19戶住戶共33人。市府也勒令工地立即停工接受調查。

竹市代理市長邱臣遠率相關單位前往會勘地層下陷地區，並勒令建案停工靜待調查。（圖：市府提供）

新竹市代理市長邱臣遠在案發後率市府相關單位到地層下陷現場會勘，邱臣遠表示，市府對新竹市各項公共安全高度重視，尤其建築施工必須依照標準程序進行，以確保工程安全與品質。針對這次因工地施工引發的公共安全疑慮，經專業技師評估後，市府已指示建商立即停工，並啟動調查程序，以釐清事故發生原因。市府會以市民安全為最高原則，在結構技師完成評估後盡速公布結果，並依結果安排民眾返家或持續安置。

新竹市都發處指出，稍早都發處建管科、建築師及技師公會聯合會勘後，對距離工地開發側深度兩倍範圍內的建築物（近東大路四段109、111、113、115、117巷共計5條巷弄），應列為警戒範圍。現場已指示工地停工，接下來將提出改善及應對計畫，報經主管機關會勘後，再予復工，以確保公共安全。

市府指出，地層下陷地區共有21戶，其中2戶為空戶，共19戶、33名住戶受影響。經現場評估需撤離，其中27人需接受安置，由社會處安排入住兩家合作旅館，另都發處亦會同警察單位拉設警戒線封鎖現場，並設置管制站留守，協助製作災戶清冊及掌握人員動態。（彭清仁報導）