竹市東大路工地地層下陷監測數據趨穩 市府嚴密即時監控

針新竹市東大路民間工地十月三十日於地下室施工期間造成基地旁道路地層下陷一事，新竹市政府持續密切監測相關狀況。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

針新竹市東大路民間工地十月三十日於地下室施工期間造成基地旁道路地層下陷一事，新竹市政府持續密切監測相關狀況。都發處二日表示，為提升監測精準度與即時性，建商已於二日凌晨十二時二十分完成共十處自動傾斜監測儀的安裝與啟用，採每五分鐘讀取一次數據的高頻率方式，進行全天候自動監測，以取代原先的人工監測作業。根據監測廠商提供的最新數據報告，一日上午迄今，各監測點位的整體數值已大致呈現穩定狀態。

廣告 廣告

都發處表示，市府於成立應變中心後，第一時間即要求建商啟動不間斷監測機制，由於承造商當時無法即時取得自動監測設備，即於十月三十一日下午五時至十一月一日上九時止，採每兩個小時一次的頻率，針對東大路四段一０九巷兩側建物進行人工傾斜監測，以即時掌握現場變化。建商後續完成設置十處自動傾斜監測儀後，即改以高密度、全天候自動監測取代人工監測作業，根據目前監測數據，整體情形已大致穩定。

社會處表示，目前共安置九位受災居民，其中一人依個人需求調整住宿地點，其餘八人皆暫居於同一旅舍，建商針對受災戶的慰問金已全數發放完畢，部分慰問金在取得當事人同意後由鄰居代為領取，以利居民生活便利並減輕後續不便。

市府強調，雖然目前數據趨於穩定，但因監測時間尚短，且後續工地仍有補強工程需要進行，數值仍有變動之可能，市府絕不會僅以短期數據做出最終判斷，擬將指定第三方專業技師公會持續協助分析所有監測數據，獨立客觀地判斷施工與周遭設施之安全性，為市民的居住安全進行最嚴格的把關。