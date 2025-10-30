竹市東大路工地施工致地層下陷 影響19戶市府助安置

（中央社記者郭宣彣新竹市30日電）新竹市政府今天指出，東大路4段某工地進行地下室施工，造成基地旁道路出現地層下陷，有19戶共33人受影響，其中27人需接受安置已完成協助，並拉設警戒線封鎖現場。

新竹市政府晚間發布新聞稿指出，東大路4段某工地進行地下室施工期間，造成基地旁道路地層下陷，導致鄰近地區地面受損，民眾憂心附近房屋結構安全，今天獲報後已啟動應變機制。

市府說，事件發生後，也成立災害應變小組，前往勘查並進行協調應變，此區共有21戶，其中2戶為空戶，經統計共19戶、33名住戶受影響需撤離，其中27人需接受安置，已協助尋求臨時住所。

市府指出，經會勘後對距離工地開發側深度2倍範圍內的建築物，包含近東大路四段109、111、113、115、117巷共計5條巷弄，列為警戒範圍，已指示工地停工，等待後續改善後，再予復工。

市府表示，將啟動調查程序，釐清事故原因，並依結果安排民眾返家或持續安置，此外目前已拉設警戒線封鎖現場，設置管制站，以製作災戶清冊並掌握人員動態。（編輯：李亨山）1141030