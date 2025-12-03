竹市某公司積欠營所稅 負責人另一公司差點被拍賣

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）新竹市1間公司積欠多年營利事業所得稅，行政執行署新竹分署扣押並公告拍賣負責人名下未上市櫃公司股份後，負責人在拍賣期日前1天全額繳清稅款，才得以撤銷扣押並停止拍賣，分署呼籲按期繳稅。

新竹行政執行分署今天發布新聞稿表示，在竹市從事一般投資業的公司，積欠2014至2016年度共約新台幣40萬餘元的營利事業所得稅，因逾期未繳，遭國稅局移送行政執行。

新竹分署指出，該公司負責人雖曾申請分期繳納獲准，但該公司名下無存款、動產或不動產可供執行，僅有1家未上市櫃公司的股份。儘管分期初期有按時繳款，但後來開始遲延，甚至一再短繳或未繳。

為有效徵起稅款，新竹分署表示，欠稅公司的負責人名下還有另一間公司，經查為經營網路媒體，社群媒體粉絲專頁擁有逾119萬人按讚，顯示營運狀況應屬良好，分署隨即公告拍賣該批股份。

分署表示，公告發出後，該公司負責人再次致電請求分期並停止拍賣，但新竹分署並未同意，直到拍賣期日的前1天，義務人一次繳清剩餘的25萬餘元稅款，分署立即公告停止拍賣，並撤銷對股份的扣押。

分署呼籲，營利事業應按期繳納營利事業所得稅，如逾期未繳，會加徵最高10%滯納金並加計利息，如不繳納，國稅局就會移送行政執行，營利事業之存款、工程款或貨款債權、動產、不動產、股份或出資額都可能遭扣押或查封。（編輯：張銘坤）1141203