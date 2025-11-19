竹市校長參訪臺灣教育科技展 邱臣遠：讓孩子接軌AI時代

二O二五資訊月暨臺灣教育科技展大合照。

二O二五資訊月暨臺灣教育科技展日前在台北世貿一館盛大揭幕，今年展覽以「看見AI進行式」為年度主題，內容聚焦AI生活化應用與教學轉型。新竹市教育資訊網路中心暨數位學習推動辦公室與全市校長至展區參訪學習，期望透過第一線觀摩與深度交流，拓展科技教育視野，掌握推動AI教育的最新趨勢。

新竹市代理市長邱臣遠十九日表示，市府秉持市長高虹安的「新竹好學」教育核心理念，全力推動AI科技融入教室，協助教師透過平台數據分析、差異化教學策略與創新數位教材，真正看見每一位學生的學習需求，並提升其自主探索與跨域解決能力，此次校長團隊參訪展區，更象徵著竹市在教育前瞻布局上的高度決心。

教育處表示，二O二五教育科技展內容橫跨AI生活指南、智慧國家、親子共學園、臺灣教育科技展、技職教育館、人才充電站以及樂齡數位生活樂園等多元面向，每一區域皆展出最新技術成果，讓參觀者能實際感受AI正在如何重新塑造學習與生活場景。除了展示科技成果之外，展覽亦邀請教育領域的專家與教師分享趨勢觀察，引導教育者思考如何有效導入科技工具並回應教學現場需求。

教育處指出，為展現竹市在AI教育應用上的實質成果，今年度共有三場代表性教學示範。包含育賢國中教師蘇漢哲進行「魔幻數學」課程示範，以具互動性與探索性的教學方式，讓學生透過科技理解抽象的數學概念；東門國小教師張育瑗則展示「myViewBoard︱Learning Onboard」課程，結合AI工具輔助互動式教學，使學生能主動參與學習，讓課堂過程更生動有趣；竹光國中資訊組長陳乃誠示範「自我領導力課程」，透過數位工具引導學生理解自我優勢、設定目標並養成自主學習的態度，實踐AI教學在能力培養與素養教育中的深度應用。

教育處說明，市府近年來透過重點學校、典範學校、校長數位社群、輔導團與學校之間的合作機制，持續提升教師善用科技的專業能力，使AI不僅成為教學輔助工具，更成為驅動學習思維轉型的關鍵。此次由竹市教師進行的現場示範課程，正展現了科技融入教學的真實實踐成果，讓全國看見竹市在AI教育推動上的成熟經驗。

教育處強調，教育科技展不僅是學習新知與交流的平台，也是檢視科技落實教育成果的重要場域。未來市府將持續攜手教育部與產業界深度合作，整合科技資源、提升數位素養，讓科技真正成為所有學生都能善加利用的學習助力。有關此次展覽資訊，請上臺灣教育科技展官網瀏覽( https://www.edtech.tw/ )。