竹市棒球場無望明年職棒 味全龍「擬解約」止血...市府回應了

社會中心／程正邦報導

新竹市立棒球場的重啟時程一變再變，確定已來不及排入明年（2026年）的中華職棒賽事賽程。高虹安市府上任以來多次對外承諾「2025年重啟棒球場」的支票確定跳票，更傳出職棒球團味全龍來公司不堪長期營運虧損，正在研擬與市府解約，不再以新竹球場作為其雙主場之一。

新竹市府花費1.3億元進行改善工程，棒球場重啟時程卻遙遙無期。(資料照)

龍來公司不堪虧損傳擬解約 議員痛批：高虹安市府「惡搞自食惡果」

自2022年球場爆發工程爭議後，新竹市立棒球場至今仍閒置。高虹安上任後雖多次開挖球場並邀請美國大聯盟等級專家進場，但後續因統包廠商聲請保全證據等訴訟程序而延宕。好不容易市府在今年4月完成過載覆土移除工程，卻又要再花費1.3億元進行改善工程，重啟時程遙遙無期。

廣告 廣告

據《自由時報》報導，新竹市議員楊玲宜諷刺這是市長高虹安執政近三年來「惡搞棒球場的自食惡果」。她指出，如果龍來公司想解約，外界「一點也不意外」，因為沒有任何職棒公司願意承受長達四年無法使用球場所帶來的巨大營運虧損，球團此舉只是為了設下停損點，高虹安市府應自行承擔政策反覆的後果。

味全龍2023年擊敗樂天桃猿奪冠，無法在主場新竹棒球場慶祝，議員和球迷們同感失望。（圖／翻攝自曾資程臉書）

球場恐降級「市級棒球賽事」 體育界感嘆可惜

由於味全龍龍來公司傳出擬解約，另有消息指出市府計畫委由新竹市體育會棒球委員會承接球場，做為竹市三級棒球場比賽場地。此消息讓體育界感嘆新竹市立棒球場最終恐被「惡搞」到只能辦市級棒球賽事，原本的國際級定位及職棒主場資格恐將不保，令人感到非常可惜。

楊玲宜議員對此質疑，在球場連工程進度都難以掌握的情況下，市府仍空口承諾「國際賽事」是畫大餅，敦促市府應優先解決與龍來公司的合約爭議，並確保改善工程能如期如質完成。

新竹市府指出棒球場改善工程約需266天，期盼能在明年6月完工驗收，爭取職棒下半季賽事。(資料照)

市府：改善工程約266天 承諾明年6月完工拚「國際賽事」

針對近期外界謠傳新竹市立棒球場未來僅做三級棒球賽事之用，新竹市政府嚴正駁斥，強調新竹市立棒球場改善工程如期推進，以重新舉辦職棒比賽為目標，盼市民與球迷勿聽信錯假謠言。

廣告 廣告

教育處指出，改善工程施工日期約需266天，期盼能在明年6月完工驗收，爭取能在明年下半季或年底排入賽事。教育處表示，棒球場改善工程目標在於打造安全、舒適、兼顧專業與球員及球迷需求的運動場館，「非僅供練習或市級比賽使用，重新舉辦職棒賽事，甚至國際賽事仍是目標」。

有關未來球場使用，市府尊重球團營運考量，無論如何，秉持推廣棒球運動的初衷，持續與球團、各級中小學學校體育界及符合在地民眾保持溝通，確保公共建設能符合市民期待與最大公共利益。



市府強調，將持續公開棒球場改善進度，落實資訊透明，保障如期如質完工後，待驗收完竣後始得使用，並積極規劃職棒賽程。至於新竹市立棒球場地下停車場何時重新開放，考量改善施工期間地下室仍有臨時支撐，短期內無法開放，須待改善項目陸續完成、撤離臨時支撐後，才會評估開放停車場。

更多三立新聞網報導

液體黃金！杜拜咖啡一杯「飆破3萬」 Nido 7 Geisha 刷新世界紀錄

震撼影像曝光！UFO盤旋墨西哥魔鬼火山口 專家：「跨維度大門」開啟

雅加達校園清真寺恐攻！禮拜中連環爆炸釀55傷 兇嫌竟是17歲「高中生」

川普政府擴大移民健康審查 患糖尿病、心臟病恐遭拒...太胖也不行

