竹市樹林頭公園 毛小孩新樂園

新竹市北區樹林頭狗狗公園26日正式啟用，新竹市長高虹安（中）邀請飼主與毛小孩搶先體驗嶄新的友善活動空間。（王惠慧攝）

新竹市過去僅有1座頭前溪左岸狗狗公園，市府提出「1區1寵物公園」政策，其中，北區樹林頭狗狗公園於民國113年拍板選址興建，26日正式啟用，市長高虹安親自開箱，並邀請飼主與毛小孩搶先體驗嶄新的友善活動空間，展現市府打造宜居、共融城市的施政成果。

寵物已是許多家庭重要的陪伴成員，市府提出「1區1寵物公園」政策，其中北區樹林頭狗狗公園於去年7月動工後，26日完工啟用。基地面積約2320平方公尺，包含安全圍欄、雙層門管制出入口、大小型犬分區活動空間、多元運動訓練設施，以及飲水與清洗等友善設備，打造讓毛孩自在奔跑、飼主安心陪伴的優質遊憩場域。

高虹安說明，香山區狗狗公園目前也已進入工程發包階段，預計不久後即可完工，盼提供毛小孩更多元、友善的休憩空間。與此同時，市府也推動多項動物友善政策，包括招募動物友善標章店家，透過公私協力共同營造友善環境與服務品質，目前已有88家店家響應，提供更多好吃、好玩的寵物友善休憩服務。

另外，市府也持續落實24小時「1959動物救援專線」，提供民眾即時通報動物救援與諮詢服務，並加強違反動物保護法案件之查緝與稽查，確保動物權益獲得完善保障。

市府產發處長嚴翊琦表示，感謝新竹市獸醫師公會及全體獸醫師，長期協助市府推動各項動物保護工作，還有寵物商業同業公會全體會員的大力支持，攜手落實寵物從出生登記到終身照顧的完整照護機制。

動保所也提醒，民眾攜帶寵物外出時，應全程為狗狗繫上牽繩，僅於各狗狗公園範圍內，方可放開牽繩讓毛孩自由奔跑、活動，並請飼主確實遵守飼主責任與公園使用規定，隨手清理寵物排泄物、妥善使用撿便袋，共同維護園區整潔，營造舒適友善的空間。