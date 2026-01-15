竹市樹林頭夜市月底熄燈 攤商憂生計嘆「難過年」

新竹市 / 綜合報導

新竹市樹林頭觀光夜市重啟僅兩年，卻無預警宣布將在這個月底熄燈。攤商生計受到影響，也認為配套不足。對此，市府則回應正評估鄰近新址，爭取延續經營夜市商圈。

舀起一匙乳白色的粉漿，準確地劃圓淋下，人來人往的夜市，不論是甜的鹹的，還是好玩的通通一應俱全，這裡是新竹市的樹林頭觀光夜市，盛大重啟才兩年多，卻無預警宣布要在月底熄燈了。

民眾：「因為新竹沒有多少夜市然後這邊收掉的話，然後就只剩下一個夜市可以逛了就後站。」民眾：「新竹就已經感覺快沒東西可以去了，我們住附近其實很常來，無聊或是吃飽就會來晃晃。」

樹林頭夜市先前因疫情，轉做疫苗施打站停業，市長高虹安上任後，2023年底風光重新啟用，結果才開放兩年多，就緊急發布通知宣布停業，讓不少攤商擔憂生計會受到影響。

夜市攤商：「我們現在不知道要從哪邊跑，市府也要找一個地方讓我們可以生活嘛，看可不可以過年後再收。」夜市攤商：「緩衝一下畢竟年關到了每個家庭都要生活，大大小小一定是很大影響。」

夜市無預警熄燈，除了市民感嘆少一個夜市可以逛，攤商無奈表示，本來想趁著農曆年前衝刺業績，不料市府卻選在過年前停業，還沒有規劃配套措施，讓攤商難過年。

樹林頭夜市主管黃經理：「目前因為快過年了，攤商這麼多200多攤也真的沒地方去，幾乎大家都跟我說，我整個禮拜都靠三五樹林頭在生活。」

新竹市長高虹安：「目前也積極的在輔導樹林頭夜市的這個商圈，能夠有一些其他的地點合適的地點可以進行轉移。」

新竹市府表示，由於夜市用地屬於國防部所有，近期國防部轉售給中華郵政單位，月底停業後會拆除相關設備，二月初交還給地主，雖然原來的場地無法繼續使用，但市府也正評估鄰近地區，尋找適合設置新的夜市地點，延續夜市經營與在地攤商發展機會。

