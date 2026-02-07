竹市樹林頭狗狗公園上週啟用 環境髒亂挨批淪狗便公園

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市樹林頭狗狗公園上週才由市長高虹安剪綵啟用，不到10天就出現狗狗公園內垃圾桶被塞滿垃圾的窘狀，不僅成為市民隨意亂丟垃圾的場域，更因垃圾已溢滿，變成流浪狗及蚊蟲孳生場所。有網友在臉書社群發文稱有狗狗公園給飼主們一個讓寵物自由奔跑的公園，但希望後續的環境維護可以到位。甚至出現飼主讓狗狗隨地大小便的情況，都讓狗狗公園成狗便髒亂公園。

新竹市府籲市民與飼主發揮公德心，愛惜公共資源與設施，市府已派人前往清理，籲市民勿將家中垃圾棄置在狗狗公園內，市府將加強稽查，若查獲亂棄置家戶垃圾者，將依法開罰。

有網友提到狗狗公園的設立很好，讓家有寵物的飼主可以給狗狗有奔跑活動的空間，但樹林頭狗狗公園啟用不到10天，就出現垃圾桶垃圾滿溢塞滿滿的狀況，有可能是市民亂丟家用垃圾，或是未將狗便妥善處理，不僅臭味難聞，也因垃圾堆得滿出來，引來流浪犬亂咬。

網友也提到，有飼主未規定清理狗大便，也導致狗狗公園內已到處可見狗大便，甚至飼主帶著狗狗在非狗狗公園的場域隨意大小便，都讓狗狗公園變成環境髒亂點，籲市府蓋狗狗公園也需後續維護管理，否則將淪為狗便公園。

新竹市樹林頭狗狗公園啟用不到10天變垃圾場？狗狗公園內的垃圾筒塞滿垃圾，已成狗便公園。(記者洪美秀攝)

