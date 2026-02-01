竹市武功社區眷村菜體驗 推動眷村文化傳承





新竹市武功社區發展協會1日舉辦《記憶・傳承・眷村菜》體驗活動，邀請社區長輩現場料理眷村家常菜，並透過故事分享、市集與親子互動，帶領市民在味道中認識眷村文化。市長高虹安出席活動表示，眷村菜不只是飲食，更是家庭、社區與城市共同記憶的累積，是新竹重要的文化資產。

新竹市是全臺保存眷村文化相當重要的城市之一，曾經列管的眷村有47個，以空軍眷村為主，其餘為陸軍、海軍及聯勤體系眷村，主要分布於東大路、延平路及光復路一帶，與新竹機場及戰後都市發展密切相關。眷村不只是居住空間，更見證了戰後新竹多元族群融合與城市發展的歷程。

竹市武功社區眷村菜體驗活動。

高市長提到，隨著都市更新與眷村改建，多數眷村已轉型或拆除，相關生活記憶與口述歷史的保存正與時間賽跑。眷村保存不只是留下一棟建築，而是要把生活、故事與精神一起留下來。市府持續從眷村文化研究、活動推廣等面向推動眷村文化保存。

高市長說明，目前新竹市眷村博物館整修工程已接近完工，預計年中開館，未來將以新的常設展與特展內容，呈現新竹眷村的生活樣貌與文化記憶。透過戶外景觀工程，讓博物館成為結合社區生活與公共活動的文化空間。

高市長表示，今日在武功社區舉辦的眷村菜體驗活動，也是眷村文化保存的重要一環。透過社區長輩親自下廚、分享生命故事，讓文化從生活出發，在社區中被延續。

