竹市歷史建築湖畔料亭旁日式庭園座椅遭破壞 文化界人士痛心市府不重視

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市文化界人士指出，新竹公園內的歷史建築「湖畔料亭」旁的日式庭園座椅日前被發現遭人用鐵製品破壞敲毀，損害情形嚴重，這是對古蹟的嚴重破壞，也對市府未重視及保護的態度感到痛心，籲市府及文化局和警方能查緝涉案者，別成為破壞文化資產的幫兇。文化局表示，已報警並調閱監視器查緝，後續會請防護團隊查勘評估損害程度後，另訂修復計畫。

文化界人士指出，建於1931年的湖畔料亭已被列為新竹市歷史建築，這幾年經市府整理修復後委外，每年新竹公園櫻花季都吸引很多人前往，而湖畔料亭旁的日式座椅水泥造型的座椅不知何故，日前遭到不明人士用鐵錘之類的方式，逐一敲毀，剛好有文化界人士散步時發現，但可能被破壞已有一段時日，不僅市府不察，也未盡到保護文化資產之責，認為市府失職及怠惰，讓文化資產受損，市府難辭其咎，呼籲市府、文化局、和警方從監視器查察追緝破壞者。

廣告 廣告

文化界人士也痛心，先傳就傳出新竹公園湖畔料亭石座椅庭園內的珍貴松樹被識貨的竊賊偷走，當時已讓文化界人士痛心及憤怒，如今再傳石座椅被破壞，更讓人憤怒無法接受。

新竹市文化局表示，有關湖畔料亭石椅損傷一事已報警，將調閱監視器查察緝兇，後續也會請文資防護團隊到現場紀錄並評估損害情形，另訂修復計畫。文化局強調湖畔料亭是新竹市歷史建築，目前委外經營管理，假日往來人潮不少，籲市民共同守護文化資產。

建於1931年的湖畔料亭已被列為新竹市歷史建築，這幾年經市府整理修復後委外，每年新竹公園櫻花季都吸引很多人前往。(記者洪美秀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

館長遭員工毀滅式爆料震驚社群 網瘋傳懶人包：被控性騷、收中國資金

住飯店小心！專家點出「這1備品」細菌量超越馬桶

骨科醫師赴美找代孕貼「私處無碼畫面」惹議 台北慈濟醫院回應了

館長遭毀滅級爆料「找員工睡館嫂」！陳沂指一疑點：可能是真的

