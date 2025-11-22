竹市民富國小110週年校慶 邱臣遠贈大禮
新竹市民富國小22日歡慶110週年校慶，校園洋溢熱鬧與感動氛圍。代理市長邱臣遠到場向全校師生祝賀，並宣布市府進行操場整建、活動中心冷氣汰換及校舍外牆油漆更新等「三份生日大禮」，全面優化校園與學習環境。
邱代理市長表示，教育是城市發展的根基，學校不僅傳授知識，更塑造價值、品格與素養。他感謝民富國小校長、師長團隊的長期投入，也感謝家長會與校友的全力支持。走過百十年歲月的民富國小，從早期樸實校舍到今日兼具人文、美學與科技的校園風貌，一步步見證城市教育的提升與市民需求的變遷，是新竹市推動教育革新的重要典範。
民富國小校長吳淑雯表示，今年校慶以「百十民富・傳承榮耀」為主題，規劃多項兼具教育意義與文化深度的系列活動，讓校園成為展現學習能量的精彩舞台，其中，「時光藝旅」師生藝術展以「110週年禮物盒」為概念，象徵民富珍貴的世代記憶，展出幼兒園至六年級師生的繪畫、書法、攝影、陶藝與雕塑等作品，呈現學校深厚的藝術教育成果。
此外，校慶也同步舉辦「低碳雅集」園遊會，倡導環境永續與低碳生活，並設置多元主題攤位，結合在地特色美食、二手義賣、公益捐款及升學博覽等內容，讓校慶不僅是慶祝學校生日，更是連結教育、社區與公益的城市盛會。
