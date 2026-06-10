竹市氣爆案原因找到了 疑桶裝瓦斯軟管斷裂燒熔肇禍

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竹市便當店氣爆2死2傷案，初判桶裝瓦斯軟管斷裂燒熔肇禍。（圖：消防局提供）

新竹市高翠路9日清晨發生嚴重氣爆事故，造成2死2傷意外。消防局今天（10日）針對發生氣爆的便當店氣爆事故，公布最新火災調查與現場勘查進度。火調人員於事故現場順利清理出便當店使用的4桶瓦斯桶，並發現關鍵的瓦斯軟管斷裂與燒熔跡證，研判是瓦斯濃度已達臨界點，遇到電氣火花才發生氣爆事故。

竹市高翠路氣爆造成重大財損和2死悲劇，消防局完成初步調查。（圖：消防局提供）

新竹市消防局長李世恭表示，經火調人員於現場徹查，清理出便當店所使用的4桶瓦斯桶，分別為3桶20公斤、1桶16公斤。經仔細檢視瓦斯桶軟管，發現其中1桶20公斤及1桶16公斤的瓦斯桶軟管有明顯斷裂情形，且該16公斤瓦斯桶之軟管斷裂處更伴隨有燒熔現象；另2桶20公斤的瓦斯桶軟管則仍緊接於金屬管上。

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鑑定調查指出，便當店於6月8日仍照常營業，當天晚間8點打烊休息，員工並未察覺有任何瓦斯漏氣異狀，然而至9日凌晨即發生強烈氣爆。消防局由現場跡證研判，疑因該16公斤瓦斯桶軟管因不明原因發生破損或斷裂，導致串接之20公斤及16公斤瓦斯桶在深夜短時間內大量外洩；累積之高濃度瓦斯隨後遭遇現場電氣火花（如冰箱或冷氣室外機運作啟動）從而引發劇烈氣爆。

至於便當店負責人供稱瓦斯桶有連結瓦斯自動切換開關閥、流量表及瓦斯更換自動回call裝置等設備，但經火調人員比對照片與徹查現場，尚未發現便當店負責人聲稱所裝設的「瓦斯漏氣自動警報器」，後續將持續就此部分進行調查與責任釐清。

為避免類似事件再次發生，市長高虹安已指示消防局跨局處橫向聯繫，規劃於下週起於3個月內，全面清查轄內便當店、飲食店及一般小吃店等液化石油氣使用場所。針對現行法規未納入列管、液化石油氣串接使用量80公斤以下的場所，將透過行政指導方式，輔導業者增設瓦斯漏氣遮斷器、漏氣檢知裝置、防傾倒固定設備及滅火器等安全設施，全面提升營業場所公共安全。（彭清仁報導）

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