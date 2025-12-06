竹市水鳥季開幕 金城湖喜迎冬季候鳥！邱臣遠代理市長邀民眾共賞生態之美
新竹市政府今(6)日在金城湖舉辦一年一度的「2025新竹市水鳥季」活動，邀民眾共同探索金城湖獨特的濕地生態，享受一場與大自然親密接觸的生態之旅。產發處表示，金城湖位於竹市香山濕地北側，是一個半天然湖泊，因擁有豐富的底棲生物資源，環境自然且周圍防風林環繞，成為候鳥覓食與棲息的理想場所。每年秋冬季節一批一批候鳥到訪，是北台灣最受歡迎的賞鳥地點之一。
代理市長邱臣遠表示，市民朋友可趁著秋高氣爽來新竹一探生態寶庫，欣賞金城湖遠到的候鳥，看一看香山濕地生態的奧妙，香山濕地海洋保育教育中心亦歡迎參訪，可安排一場集自然、教育與娛樂於一身的精彩旅程，體驗竹市豐富的生態魅力，一起珍惜與保護這片美麗豐饒的濕地。
產發處表示，2025新竹市水鳥季活動在金城湖展開，環湖設置生態解說站，包括鳥類觀察、濕地植物介紹、招潮蟹觀察等，並由新竹市野鳥學會駐站提供望遠鏡及專業解說員，帶領民眾觀察湖中的水鳥、螃蟹等，引導民眾認識這片濕地的獨特生態，並設有生態闖關遊戲站，讓參與者在解謎中學習濕地生態知識，也感受濕地之美。
產發處表示，今(114)年秋冬金城湖迎來黑面琵鷺、白額雁到訪，還有長留金城湖的高蹺?、黑翅鳶等，牠們的出現讓這片濕地更加生動與多元。而在湖畔灘地，乳白南方招潮、北方丑招潮等各式蟹類也是生態觀察好所在，新竹鳥會今(6)日08:00-15:30有設解?站，提供望遠鏡及精彩的解說，讓參與的大人小孩，都直呼捨不得回家。
