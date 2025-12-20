竹市永續旅遊再添新亮點「香村豬寮啟用」打造農村綠色新據點

【警政時報 林照東／新竹報導】新竹市香村社區積極推動農村再生與永續發展，今（19）日舉辦「香村豬寮」啟用活動，正式為竹市永續旅遊再添一處農村綠色新據點。新竹市長高虹安親自出席，與地方居民共同見證香村社區農村再生建設的重要里程碑，並邀請市民走入農村，體驗香村的自然、人文與永續魅力。

高虹安市長表示，香村社區長期深耕農村再生計畫，市府團隊透過系統性社區營造，協助香村打造具備永續精神的綠色旅遊據點。香村社區多年來與元培醫事科技大學合作推動茶陶文創課程，此次也將陶板作品融入社區空間改造，成為香村豬寮的重要視覺妝點，不僅提升社區美感，更讓居民在參與過程中獲得高度成就感。

新竹市香村社區「香村豬寮」正式啟用，新竹市長高虹安與市府團隊、民代及社區居民合影留念，共同見證香村農村再生與永續旅遊新據點的重要里程碑。（圖／記者林照東攝）

高虹安指出，香村豬寮的完成，不僅提供社區居民交流休憩的新空間，也結合綠色照顧與樂齡友善理念，鼓勵長者走出戶外、活絡身心。同時，也期待透過「香村藝術餐桌」等特色活動，帶動社區綠色旅遊與在地產業商機，讓農村成為具吸引力的生活與旅遊場域。

香村豬寮啟用活動吸引大批社區居民到場參與，高虹安市長與市府團隊、社區夥伴一同手持「永續農村」、「綠色旅遊」、「農村再生」標語合影，展現香村推動永續發展的共同願景。（圖／記者林照東攝）

新竹市政府產業發展處表示，香村社區自民國106年起參與農業部農村發展及水土保持署農村再生計畫，並於109年成為新竹市第三個農村再生社區。多年來在社區美食開發、導覽人員培訓與環境改善等面向均展現亮眼成果，展現高度社區凝聚力與自主行動力。

香山樂齡中心葉國文主任於香村豬寮空間內，向外界介紹保留並活化既有豬寮磚牆結構的設計巧思，展現農村再生中結合歷史記憶與空間美學的改造成果。（圖／記者林照東攝）

產發處指出，市府團隊於112年完成香村「食物森林教室」建置，社區並連年舉辦「香村藝術餐桌」活動，場場秒殺、反應熱烈，成功行銷香村特色。今年度更向農業部農村發展及水土保持署爭取300萬元經費，進行食物森林教室周邊閒置空間整體改善，完成既有豬寮與廣場改造，形塑兼具交流、教育與觀光功能的永續旅遊新據點。

高虹安市長也特別指出，香村食物森林教室榮獲「2024年新竹市社區景觀營造類建築園冶獎」，象徵香村在結合休憩、教學、食農教育與社區營造上的成果備受肯定。市府將持續支持各社區深化農村再生行動，邀請市民走進香村、認識香村，共同打造宜居、幸福且永續發展的新竹市。

