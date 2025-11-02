竹市汀甫圳新建便橋完工啟用 打造友善行人環境

竹市汀甫圳是竹市土地發展的重要圳路之一，沿線多採明溝渠設計，造成水圳兩側民眾通行不便，新竹市政府特別編列經費辦理便橋新建工程，近日完工並正式啟用。(新竹市政府提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市汀甫圳為重要的灌溉水圳，自頭前溪引水流經市區，灌溉香山平原，全長約十五點八公里，是竹市土地發展的重要圳路之一，沿線多採明溝渠設計，造成水圳兩側民眾通行不便，新竹市政府特別編列經費辦理便橋新建工程，工程自今年六月開工，近日完工並正式啟用，提升沿線居民的通行便利性。

工務處表示，汀甫圳是新竹市重要的灌溉水利設施，但沿圳地形高低落差，不僅形成空間分割，也可能帶來活動安全疑慮，為打造更友善的人本步行環境及無障礙道路，便利周邊社區居民推嬰兒車或使用輪椅，市府協商農田水利署，充分利用水圳兩岸的腹地與高低差特色，以跨橋方式串聯圳道兩側社區，提升人文互動與休憩景觀的整體性。

工務處表示，此次工程包含兩側無障礙斜坡道建置，並利用圳岸周邊小型腹地，打造安全且便捷的行人動線。在不影響水圳通水斷面的前提下，為行人提供安全的通行空間。

工務處強調，營造安全的行車環境與友善的人行空間，一直是市府努力的目標。此次汀甫圳新增的便橋，不僅提升周邊行人通行便利性，也提供民眾舒適的休憩駐足空間。